Glück für 19-Jährige: Nach Überschlag nur leicht verletzt

Wenden. Auf dem Weg von Hünsborn nach Wenden überschlägt sich eine 19-Jährige mit ihrem Pkw, hat aber Riesenglück.

Bei einem Alleinunfall auf der Hünsborner Straße in Wenden ist am Donnerstagabend eine 19-jährige Wendenerin nach ersten Informationen der Polizei leicht verletzt worden. Sie war aus Hünsborn gekommen und fuhr in Richtung Wenden. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Wagen zu weit nach rechts und in den Grünstreifen. Daraufhin verlor die junge Frau die Kontrolle über den Pkw, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Auf dem Dach kam der Pkw zum Liegen.

Mit Unterstützung von Ersthelfern konnte die Fahranfängerin das Fahrzeug verlassen. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr Wenden war ebenfalls mit alarmiert worden und stellte an der Unfallstelle den Brandschutz sicher. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe