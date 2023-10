Glücksboten in Olpe: Es werden 1,4 Millionen Euro verteilt

Olpe. Glücksboten der Deutschen Postcode Lotterie kommen am Samstag nach Olpe. Glückspilze können sich über große Gewinne freuen.

Den rund 26.000 Einwohnern von Olpe steht ein Wochenende bevor, das ihnen noch lange im Gedächtnis bleiben wird – so heißt es zumindest in einer Pressemitteilung der Deutsche Postcode Lotterie. Denn am kommenden Samstag, 14. Oktober, wird das Team der Deutschen Postcode Lotterie den Oktober-Monatsgewinn in Höhe von 1,4 Millionen Euro an zahlreiche Glückspilze verteilen. Auch der gute Zweck gewinnt immer, denn dank aller Teilnehmer in Nordrhein-Westfalen konnte die Soziallotterie in dem Bundesland bereits über 1.000 soziale und grüne Projekte mit rund 42,5 Millionen Euro fördern.

Welcher Postcode wurde dieses Mal gezogen? Welche Nachbarschaft jubelt über den Monatsgewinn im Oktober 2023? Und wer sind die Glückspilze, die sich im Postleitzahlengebiet 57462 über die unglaubliche Summe von insgesamt 1,4 Millionen Euro freuen dürfen? Wenn das Team der Deutschen Postcode Lotterie samt der beiden Glücksboten Giuliano Lenz und Felix Uhlig am Samstag mit großen Schecks in goldenen Umschlägen nach Olpe kommt, wird das Geheimnis endlich gelüftet.

Was ist der Monatsgewinn?

Einmal im Monat verlost die Deutsche Postcode Lotterie den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro. Für diesen Monatsgewinn wird ein Postcode gezogen. Ein Postcode besteht aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die Straße, zum Beispiel: 40477 AB. Somit gibt es mehrere Postcodes in einer Postleitzahl. Beim Monatsgewinn gewinnen alle Lose im gezogenen Postcode zusammen 700.000 Euro. Noch einmal 700.000 Euro teilen sich alle Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl.

Sauerland im Postcode-Glück

Die Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie im Sauerland konnten sich in der Vergangenheit bereits über drei Monatsgewinne freuen: Im April 2022 jubelten 294 Gewinner in Lüdenscheid, im September 2020 eine große Gewinnergruppe in Lennestadt und wenige Monate zuvor wurde Sundern von Fortuna heimgesucht. Dort feierten 200 Glückspilze den Januar-Monatsgewinn.

„Zusammen gewinnen. Zusammen helfen.“

Nicht nur die Gewinner dürfen sich freuen, auch der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer. Denn durch ihre Teilnahme gewinnen Losbesitzer nicht nur zusammen, sie helfen auch zusammen. Allein in Nordrhein-Westfalen konnten seit Gründung der Soziallotterie 2016 über 1.000 soziale und grüne Projekte mit rund 42,5 Millionen Euro unterstützt werden.

Darunter auch das Projekt Bunter Ball des Vereins In safe hands. Hier geht es vor allem um das soziale Miteinander von Kindern, den Abbau kultureller, ethnischer oder religiöser Barrieren sowie die physische und psychische Gesundheit von Grundschulkindern. Dazu gehört auch, dass sich Kinder ihrer Rechte bewusst werden. Deshalb hat In safe hands dank der Unterstützung der Teilnehmenden das Kinderbuch „Rederike und die Kinder vom Vogelberg“ entwickelt, das mit sechs Geschichten die Themen Kinderschutz und Kinderrechte altersgerecht veranschaulicht.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über 4.400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 175 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer nehmen mit ihrem „Postcode“ teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt – alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.

Postcode Lotterien international: Zusammen stark

Die Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 12,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den größten, privaten Fördermittelgebern der Welt.

