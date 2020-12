Graffiti-Sprayer beschmieren Altglascontainer in Wenden

Wenden. Zwei Altglascontainer und ein Kassenhäuschen sind in Wenden-Schönau beschmiert worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte Graffiti-Sprayer haben in der Zeit von Donnerstag, 10. Dezember, bis Sonntag, 20. Dezember, bzw. Montag, 21. Dezember, an der Girkhauser Straße in Schönau zwei Altglascontainer am Ortsausgang und ein Kassenhäuschen eines Karnevalsvereins beschmiert. In unmittelbarer Nähe wurde eine Spraydose mit roten Lack aufgefunden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.