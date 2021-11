Grelau: Neues Grevenbrücker Dreigestirn liebt das Leben

Grevenbrück. Prinz Georg (Asseburg), Bauer Günni (Picker) und Jungfrau Diana (Dieter Assmann) regieren als neues Dreigestirn die Jecken in Grevenbrück.

Prinz Georg (Asseburg), Bauer Günni (Picker) und Jungfrau Diana (Dieter Assmann) regieren als neues Dreigestirn seit Donnerstag die Jecken in Grevenbrück. Rund 60 Gäste hatten sich am 11.11. im Saal der Schützenhalle eingefunden um das alte Dreigestirn zu verabschieden, aber auch mit Spannung auf das neue Dreigestirn des KCG zu warten. Präsident Manuel Schuppert machte es dann gegen 20 Uhr richtig spannend. „Wir wussten im Sommer nicht, ob wir überhaupt ein Dreigestirn proklamieren können.“ Schließlich habe man sich doch auf die Suche gemacht, um die geeignete Kombination zu finden. „Wir wollten dieses Mal ein etwas älteres Dreigestirn, was trotzdem noch gut in Strumpfhosen passt.“ Der Prinz solle daher einen großen Freundeskreis haben, damit man auch den passenden Bauer und eine schöne Jungfrau finden kann.

„Wir haben sie gefunden“, freute sich der Präsident und ließ das neue Dreigestirn in Begleitung der Prinzengarde einmarschieren. „Wir sind alle Ü60“, erklärte Prinz Georg Asseburg bei seiner anschließenden Prinzenrede. Der 62-Jährige ist Regionalverkaufsleiter und Bäckermeister. Zu seinen Hobbys zählen natürlich der Karneval (De Ällesten), Tennis, Kegeln, Fußball, das Backhaus und Grevenbrück aktiv. Prinz Georg ist im Karneval ein Urgestein. Bei der Gründung des Karnevals-Clubs Grevenbrück war er zweiter Vorsitzender und ist heute Mitglied im Ehrensenat.

Bauer Günni mit der Quetsche

Ihm zur Seite steht Bauer Günni. Günter Picker, Ur-Kirchveischeder, ist Polizeibeamter im Ruhestand und zählt Fußball, seine Quetsche und Wandern zu seinen Hobbys. Im Kirchveischeder Karneval geht er gerne in die Bütt, während er bei KCG ein Neuling ist. Doch als langjähriger Wagenbauer beim Veilchendienstagsumzug in Grevenbrück liegt ihm der Karneval ebenfalls im Blut.

Das Dreigestirn komplett macht die Jungfrau Diana, alias Dieter Assmann. Der Geschäftsführer eines Werbetechnikunternehmens, gebürtig aus Grevenbrück und ebenfalls wohnhaft in Kirchveischede, gehört im Grevenbrücker Karneval ebenfalls zu De Ällesten und fährt gern Ski. Seit der offiziellen Gründung der KCG 1987 ist er im Verein und glänzte bei karnevalistischen Auftritten und diversen Veranstaltungen mit seinen teils spektakulären Einlagen.

Sie lieben das Leben

Nach der Proklamation und der Prinzenrede griff das neue Dreigestirn zum Mikrofon und schmetterte den Vicky Leandros Klassiker „Ich liebe das Leben“ in den Saal um anschließend mit den Gästen gemeinsam zu feiern.

Weiter geht es beim KCG am Samstag, 13. November, um 19.11 Uhr, mit der „Jetzt Geht’s los Party“. Neben einem bunten Programm, bestehend aus den heimisch und einigen externen Garden, sind Kölsch Connection und der Party Schlager Star Marry die Highlights des Programms. Das neue Dreigestirn wird dort seinen ersten großen Auftritt nach der Proklamation haben. Aktuell gilt die 3G+ Regel.

