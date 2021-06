Grevenbrück: Dubioser Fahrradunfall - Polizei sucht Zeugen

Grevenbrück. Ein betrunkener Radfahrer hatte in der Nacht zum Freitag in Grevenbrück einen Unfall, kann sich aber an nichts erinnern.

Ein dubioser Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag beschäftigt die Polizei in Lennestadt. Gegen 1 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet. Nach ersten Angaben sei ein Radfahrer gegen einen PKW gefahren und gestürzt. Als die Beamten eintrafen, wurde ein 40-Jähriger bereits durch ein Rettungsteam versorgt. Der Mann gab an, einen Unfall mit einem Fahrrad im Bereich Schwanenweg/Hofstraße/Kölner Straße gehabt zu haben. Er konnte jedoch weder die Örtlichkeit genau beschreiben noch etwas über den Verbleib seines Rades sagen. Die Beamten stellten eine Alkoholfahne fest, ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit.

Deshalb erfolgte, nach Anordnung der Staatsanwaltschaft, eine Blutprobe durch Ärzte des Krankenhauses, wo er stationär verblieb. Die Beamten konnten keinen Unfallort feststellen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang ein herrenloses Rad oder einen beschädigten PKW, insbesondere im Bereich Schwanenweg. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

