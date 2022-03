Grevenbrück: Karneval mal anders beim KCG

Was der Karnevals-Club Grevenbrück e.V. Mitte Januar angekündigt hatte, galt es nun in die Tat umzusetzen

Grevenbrück. Die Grevenbrücker Narren wollten nicht ganz auf ihr jeckes Treiben verzichten. Ziel: Doch noch ein bisschen Freude auf die Straße zu bringen.

„Eine etwas andere Session“ hatte der Karnevals-Club Grevenbrück angekündigt, und dies wurde in die Tat umgesetzt. Zum damaligen Zeitpunkt im Januar wurden auf Grund der fehlenden Planungssicherheit fast alle bekannten Veranstaltungen des Clubs abgesagt. Der KCG begann früh mit der Planung von Alternativen für eine etwas andere Session, um dem Brauchtum in der Karnevalshochburg doch noch Raum zu geben.

Der Sessionshöhepunkt begann mit der Vorstellung der neuen Vereinsorden des KCG. Dieser zeigt 13 unterschiedliche Personen, die jeweils in ihrem Ornat die unterschiedlichen Abteilungen und Tanzgruppen darstellen. Ein echtes Schmuckstück, wie die Verantwortlichen finden.

Tour durch den Ort

Traditionell startete das finale Karnevalswochenende in Grevenbrück an Altweiber mit einer Tour durch den Ort - in diesem Jahr natürlich kleiner und nur im Außenbereich. Zunächst trafen sich Vertreter von Vorstand, 13er-Rat und Garden, um das amtierende Dreigestirn in die beiden örtlichen Kindergärten zu begleiten. Dort führten die Kinder jeweils einen einstudierten Tanz auf und wurden dafür mit Kamelle und Präsenten belohnt. Danach ging es in den PEPA-Funpark, wo neben dem Mittagessen zahlreiche Attraktionen ausprobiert werden konnten. Der Tag klang anschließend in einer Gaststätte aus.

Am Samstagnachmittag trafen sich Interessierte in der Halle zur Tanzvorführung des KCG. Pünktlich ab 14.11 Uhr hatten alle Garden des KCG auf der Bühne die Gelegenheit, ihre Tänze zu präsentieren.

Dieses Vorhaben lag den Verantwortlichen des KCG besonders am Herzen, damit alle Aktiven ihre in fleißiger Probenarbeit einstudierten Tänze wenigstens einmal vor großem Publikum zeigen konnten. Gerade den kleinen Karnevalisten sollte so das Karnevalserlebnis vermittelt werden. Somit wurde die Halle extra für den Auftritt der eigenen Garden und des Solomariechens mit über 100 Aktiven hergerichtet.

Der KCG nutzte die Gelegenheit, die Auslosung des Malwettbewerbs durchzuführen und das Kinderprinzenpaar gebührend mit Kamelle zu verabschieden. Gedankt wurde allen Garden mit herzlichem Applaus und jeder Aktive, ob groß oder klein, bekam den aktuellen Sessions-Pin als persönliches Dankeschön überreicht.

Unterstützt wurde diese Veranstaltung durch das Förderprogramm „Neustart miteinander“ des Landes Nordrhein-Westfalen, welches kulturelle Veranstaltungen von Vereinen ohne Gewinnerzielungsmöglichkeiten in der schwierigen Zeit unterstützt. Ein ganz besonderer Dank des Vereines gilt somit dem Land NRW für diese Möglichkeit.

Traditionelle Karnevalsmesse

Nach den Tanzvorführungen machte sich der Karnevals-Club um 17 Uhr auf zur traditionellen Karnevalsmesse in der Pfarrkirche, die von Vikar Jay zelebriert wurde und durch die heimische Band „Kölsch Connection“ mitgestaltet wurde. Die Zeit in der Kirche wurde parallel für einen Umbau der Halle genutzt, wo sich der KCG am Abend mit musikalischer Unterhaltung der Kölsch Connection zum geselligen Abend und Ausklang traf.

Veilchendienstag ist in normalen Zeiten der Sessionhöhepunkt in Grevenbrück. Aber auch diesen Tag musste der Karnevalsclub aufgrund der aktuellen Situation umgestalten.

Wie in anderen närrischen Hochburgen entschlossen sich die Verantwortlichen den Straßenkarneval in Grevenbrück nicht ganz ausfallen zu lassen, sondern anders zu gestalten als sonst.

Drei Wagen ausgestellt

Ein bunter Umzug über die Kölner Straße stand nicht zur Disposition. Einzelne Gruppen hatten sich in den letzten Wochen in der neuen Wagenbauhalle des KCG unter 2G+ Bedingungen getroffen und fleißig gewerkelt. Das Ergebnis der Arbeit sollte nicht im Verborgenen bleiben. So wurden pünktlich um 11:11 Uhr, wenn sich der Lindwurm normalerweise auf den Weg macht, die Wagen des 13er-Rates, der Prinzengarde und der KCG Youngstars samt Grußwort auf dem Schützenplatz vorgestellt.

Thematisch wurde der Einbruch in eine der ortsansässigen Banken umgesetzt und natürlich wurde auch das Corona-Virus auf die närrische Schippe genommen.

Dem Verein war es hierbei wichtig, trotz allem ein bisschen Karnevalsfeeling auf den Grevenbrücker Straßen ankommen zu lassen. Hierzu durften natürlich auch die Kamelle nicht fehlen. Diese konnten sich die Kinder „to go“ an der OT Grevenbrück abholen und mit nach Hause nehmen.

Alles in allem konnte der KCG auch in diesem Jahr etwas Freude verbreiten und allen Beteiligten Spaß am Karneval und der Gemeinschaft vermitteln.

Der Karnevals-Club Grevenbrück hofft nun, bald wieder in der gewohnten Form mit bunten Veranstaltungen und einem sehenswerten Veilchendienstagsumzug die Karnevalszeit begehen zu können.

