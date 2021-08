Grevenbrück: Karnevals-Club hat jetzt ein Zuhause

Grevenbrück. Die neue Wagenbauhalle des KC Grevenbrück hat jetzt ihren Segen und der Club ein eigenes Zuhause. Hier soll bald mehr stattfinden als Wagenbau.

Was lange währt, wird endlich gut – das Sprichwort passt auch auf die neue Wagenbauhalle des Karnevalsclubs Grevenbrück. Die Corona-Pandemie ließ jetzt endlich eine größere Einweihungsfeier zu, die am Samstagnachmittag in Germaniahütte stattfand. Vorsitzender Manuel Schuppert begrüßte dazu unter anderem den stellvertretenden Bürgermeister Michael Beckmann, Vikar Jai, der für den kirchlichen Segen zuständig war und natürlich die eigenen Gruppen.

Der Clubboss skizzierte in seiner Rede den langen Weg von der Idee bis zur Fertigstellung des Bauwerks, der schon 2013 begonnen hatte. Im Jahre 2016 wurde der offizielle Startschuss auf der Generalversammlung gegeben. Zwischendurch kamen Zweifel auf und die Verantwortlichen grübelten, ob das Projekt nicht eine Nummer zu groß für den Club sei. Doch es taten sich im weiteren Verlauf neue Wege auf und beim zweiten Versuch, Geld aus einem Fördertopf zu bekommen, hatten die Grevenbrücker Erfolg auf der ganzen Linie. Es winkten 75.000 Euro Fördergeld. NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach überbrachte die frohe Botschaft persönlich im September 2019 (wir berichteten).

Finanzierung dank Zuschuss gesichert

Jetzt war die Finanzierung der Halle in trockenen Tüchern. Eine Woche später wurde bereits gebaggert und ab Januar 2020 waren einige Helfer jeden Tag mit Planungen und Arbeiten beschäftigt. Ende 2020, nach den Asphaltierungsarbeiten, konnte der Schlussstrich gezogen werden.

„Erreicht war, etwas Schönes für diesen Verein zu schaffen“, so Vorsitzender Markus Schuppert, der auch darauf hinwies, dass das Bauwerk mehr als eine Wagenbauhalle ist. Denn es ist eine Mehrfachnutzung möglich. Ein „riesengroßes Dankeschön“ galt zum Schluss den fleißigen Helferinnen und Helfern und großzügigen Unterstützern.

Michael Beckmann, stellvertretender Bürgermeister, erinnerte an die gute Zusammenarbeit mit der Stadt, mit der der Verein einen Erbbaurechtsvertrag für 25 Jahre abgeschlossen hat. „Sie haben seit 1983 erstmals ein eigenes Heim“, stellte Beckmann während der Feierstunde fest. Der Vize-Bürgermeister freut sich schon auf den 1. März 2022, wenn die Karnevalswagen erstmals aus der Wagenbauhalle fahren sollen. Vikar Jai, derzeit noch in Drolshagen im Dienst und ab 1. November im Pastoralen Raum Lennestadt tätig, gab der neuen Halle den kirchlichen Segen. Zuvor richtete der Geistliche das Wort an die Anwesenden: „Nach Ihrem großen Einsatz für den KCG freue ich mich mit Ihnen, dass wir heute die Wagenbauhalle einweihen dürfen. Mit diesem Bau leisten Sie einen großen Beitrag zur Erhaltung des Brauchtums in Grevenbrück.“

Nach der Segnung durchschnitt Mara Schuppert, die Tochter des KCG-Vorsitzenden, ein Band am Eingangstor. Damit ist die Halle nun offiziell eröffnet.

73 Mitglieder geehrt

Einen Tag zuvor am Freitagabend war es dem Karnevalsclub Grevenbrück nach langer Zeit auch wieder möglich, die Generalversammlung in Präsenz durchzuführen. Diese steht eigentlich immer im April im Terminkalender der Karnevalisten. 50 Mitglieder trafen sich dazu in der Wagenbauhalle.

Aus der harmonischen und unspektakulären Versammlung ging mit Tobias Brill ein neuer stellvertretender Vorsitzender hervor, der zuvor schon sieben Jahre als Beisitzer Vorstandsarbeit mitgestaltet hatte. Er löste Stefan Kurzbach ab, der dem KCG als Beisitzer erhalten bleibt.

Die zweite Kassiererin Steffie Wegner war 17 Jahre in diesem Amt, das sie nun abgab. Zukünftig ist sie Beisitzerin, eine Aufgabe, die sie von Silvia Wienand übernimmt. Neue zweite Kassiererin wurde Frederike Krahn, die sich bereits als Trainerin der Kindergarde „Tanzzwerge“ einen Namen gemacht hat.

Wiederwahl gab es für die Vorstandsmitglieder Christian Allebrodt, Peter Friebel und Markus Kaufmann. Sage und schreibe 73 Mitglieder ehrte der Vorsitzende anschließend für 33-jährige Vereinszugehörigkeit mit einer Ehrenurkunde und einem Ansteckpinn.

Wenn die Corona-Regeln es erlauben, soll am 11. 11. die Prinzenproklamation im kleinen Rahmen stattfinden sowie am 13. November die „Jetzt-Geht’s-Los-Party“ starten.

