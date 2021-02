Grevenbrück: Neue Wagenbauhalle fertiggestellt

Die Wagen in der neuen Wagenhalle müssen wohl bis nächstes Jahr warten, bis es wieder heißt "Grelau" in Grevenbrück.

Grevenbrück. Nach fünf Jahren von der ersten Idee an ist die neue Wagenbauhalle der Grevenbrücker Narren in Germaniahütte jetzt fertig.

Es hat eine gewisse Tragik, ist aber trotzdem sehr erfreulich. Die neue Wagenbauhalle des Karnevalsclubs Grevenbück konnte jetzt mit der offiziellen Bauabnahme fertiggestellt werden. Leider - und das ist das Tragische - konnte sie in dieser Session coronabedingt so gut wie nicht genutzt werden.

Schon seit einigen Jahren stand fest: Die Wagenbauer brauchen ein neues Domizil. In dem alten Wagenbauzelt tropfte das Regenwasser an allen Ecken und Enden durchs Dach, so dass der Bau und die Gestaltung der Prunkwagen schon lange Zeit eine große Herausforderung darstellte.

Projekt der Herzens

So entstand ein ganz besonderes Herzensprojekt des KCG: Eine neue Wagenbauhalle. Was bereits im Jahre 2016 mit den Vorbereitungen begann, nahm im September 2019 mit dem Besuch von NRW- Heimatministerin Ina Scharrenbach Fahrt auf. Der Gast aus Düsseldorf überreichte einen Förderbescheid des Landes über 75.000 Euro an den Verein, womit die Finanzierung der insgesamt 215.000 Euro teuren Halle gesichert war.

Bis zum Jahreswechsel 2019 waren alle Erdarbeiten in dem neuen Gewerbegebiet in Germaniahütte abgeschlossen, im Januar 2020 konnte das Grundgerüst der Halle aufgestellt und Richtfest gefeiert werden. Im Folgenden wurden die Fassade und das Dach fertiggestellt, woraufhin im Trockenen fleißig gewerkelt werden konnte.

Pflastersteine sortiert

Unzählige Leitungen und Anschlüsse wurden verlegt, Sozial- und Sanitärräume gemauert, ausgebaut und Technik installiert. Besonders gut zu sehen war die Begeisterung der Helfer an einer Baustelle, die sich neben der eigentlichen Halle befand.

Aus einem riesigen Haufen Pflastersteine mussten in unzähligen Stunden ehrenamtlicher und schweißtreibender Arbeit die Heilen von den Beschädigten getrennt und auf Paletten gestapelt werden, bevor diese ihren Platz auf dem Boden der neuen Halle fanden.

Stiller Umzug

Dank des Engagements vieler Aktiver und Freunde des KCG wurde aber auch diese Hürde mit stets karnevalistischer und guter Laune überwunden. Als der letzte Pflasterstein verlegt war, ging es in den Endspurt, so dass Ende Oktober 2020 die Wagenbauhalle in ihren Grundzügen fertiggestellt war.

Daraufhin konnte man sich neben der Feinarbeit im Inneren an den Außenbereich begeben, der im Dezember mit den Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen werden konnte. Nachdem am Anfang dieses Jahres noch das KCG Logo an der Außenfassade angebracht wurde, erfolgte der Einzug der vereinseigenen Karnevalswagen leider in einem sehr stillen Umzug vom „alten Zelt“ in das neue Heim und das Projekt konnte im Januar 2021 offiziell abgeschlossen werden.

Gemeinschaftsprojekt

All dies konnte durch eine Mischung unterschiedlicher Leistungen erbracht werden. So unterstützte die Stadt ein Grundstück und der späteren Oberflächenversiegelung, vom Land NRW konnte ein Drittel der Kosten aus dem Projekt „Heimatzeugnis“ beigesteuert werden. Dazu kamen Rücklagen des Vereins, Eigenleistung, ein Kredit und ganz viel Engagement und Unterstützer aus allen Bereichen. Besonders stolz zeigt sich der Verein, dass trotz der aktuellen Einschränkungen das Ziel erreicht werden konnte und nun ein neues Vereinsheim für die Zeit nach Corona zur Verfügung steht, in dem Jung und Alt zusammen kommen.

An dieser Stelle möchte der Verein gerne ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen aussprechen, der bei der Durchführung und Realisierung dieses Projektes mitgeholfen hat. Eine offizielle Einweihung der Halle konnte auf Grund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen noch nicht durchgeführt werden, dies soll aber laut KCG nachgeholt werden.

Als „Grelau für zuhause“ verteilte der Vorstand am Wochenende eine kleine Überraschung an alle Aktiven. Als Highlight wurde ein Vereinsvideo mit karnevalistischen Rückblicken veröffentlicht - als kleiner Ersatz für die abgesagte Session 2020/2021 getreu dem Motto „Jeföhl ist nicht absagbar!“

Das Video (8 Minuten) ist über die Homepage des Homepage des Karnevalsclubs abrufbar: www.kcg.info