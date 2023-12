Grevenbrück: Neues Hausarztzentrum startet am 1. Januar

Das neue Hausarztzentrum am Bahnhofsplatz in Grevenbrück startet im neuen Jahr. Draußen wird noch kräftig gearbeitet.

Grevenbrück Das neue Hausarztzentrum Sauerland am Bahnhof in Grevenbrück ist betriebsbereit. Vier Ärzte kümmern sich um das Wohl der Patienten.

In Lennestadt beginnt mit dem neuen Jahr eine neue Ära der hausärztlichen Versorgung. Die HausArztZentrum (HAZ) Sauerland GmbH eröffnet am 1. Januar ihren neuen Standort am Bahnhof in Lennestadt-Grevenbrück. Knapp neun Monate, nachdem Stefan Schauerte, Vorsitzender von Grevenbrück Aktiv, erstmals über die Pläne zur Verbesserung der hausärztlichen Versorgung in Lennestadt berichtet hatte, eröffnet pünktlich zum Jahresbeginn die neue Praxis mit vier Ärzten im neu errichteten Gebäude am Bahnhofsplatz 3 in Grevenbrück.

Schauerte hatte das Projekt initiiert, Kontakt zur Prange Gesundheit GmbH in Plettenberg aufgenommen und alle Beteiligten an einen Tisch gebracht. Im Praxisneubau stehen ab dem 1. Januar die Fachärzte für Allgemeinmedizin Dr. Andreas Umlauf (Bilstein) und Dr. Eberhard Hertin (Grevenbrück) zur Verfügung. Am 1. Februar kommt Dr. Anette Asbach (Elspe) sowie am 1. April Dr. Bernhard Feldmann (Finnentrop) dazu und stehen den Patientinnen und Patienten für die hausärztliche Versorgung ebenfalls zur Verfügung.

„Alle vier geben Ihre Einzelpraxen auf, um im HAZ gemeinsam tätig zu werden. So wird ein attraktives und modernes Arbeitsumfeld geschaffen, indem sich auch weitere Ärztinnen und Ärzte und insbesondere auch Nachwuchsärzte wohlfühlen werden. Das Team wird bereits zum Start am 1. Januar durch Manfred Banasch verstärkt, der als Facharzt für Allgemeinmedizin montags und dienstags für die Patienten da sein wird“, heißt es in einer Pressemitteilung der HAZ HausArztZentrum Sauerland GmbH. Das Konzept sieht vor, dass die gesamte Bürokratie und Verwaltung an die Prange Gesundheit GmbH ausgegliedert wird, sodass sich die Mediziner ganz auf die medizinischen Belange der Patientenschaft konzentrieren können.

Tag der Offenen Tür am 5. Januar

Termine können bereits ab Dezember online über die Website www.haz-sauerland.de gebucht werden. Zudem wird am 5. Januar in der Zeit von 13 bis 16 Uhr für interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Lennestadt ein Tag der offenen Tür veranstaltet.

