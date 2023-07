Grevenbrück: PEPA-Funpark bleibt weiterhin geöffnet

Grevenbrück. Gute Nachricht für Spielefans. Die Lichter im PEPA-Funparks in Grevenbrück sollen weiter brennen, aber wie lange?

Gute Nachricht für die Fans des PEPA-Funparks in Grevenbrück. Der Betrieb der Indoor-Spielhalle soll auch im August weitergehen. „Der Investorenprozess ist derzeit noch nicht abgeschlossen und wird voraussichtlich auch noch andauern. Wir sind aber guter Dinge, eine Lösung für die Zeit ab dem 1. August zu finden. Es ist daher davon auszugehen, dass der PEPA-Funpark auch über den 31. Juli hinaus geöffnet bleiben wird“, teilte Rechtsanwalt Dr. Jan Janßen auf Anfrage der Reaktion in einer knappen Stellungnahme aus dem Urlaub mit. Janßen war vom Amtsgericht Siegen zum vorläufigen Insolvenzverwalter über das Vermögen der Betreibergesellschaft HOG Spiel & Gastro Südwestfalen GmbH bestimmt worden. Die Gesellschaft hatte am 15. Juni Insolvenz angemeldet.

+++ Lesen sie auch: Waschbären werden im Kreis Olpe zunehmend zur Plage +++

Das vorläufige Insolvenzverfahren hatte zunächst keinerlei Auswirkungen auf den Tagesbetrieb des Parks. Bis mindestens 31. Juli sei der Betrieb zu den üblichen Öffnungszeiten (täglich außer montags zwischen 10 und 20 Uhr vollumfänglich gewährleistet, hieß es damals. Diese Frist wurde jetzt offensichtlich erst einmal verlängert. Nach Informationen unserer Zeitung wurde bereits die Bereitschaft der Mitarbeiter abgefragt, ob und wann sie im August im PEPA-Funpark zur Verfügung stehen. Da in der letzten Sommerferienwoche in NRW viele Urlauberfamilien wieder zuhause sind, dürften sich die Betreiber eine gute Einnahmesituation erhoffen.

Virtuelle Spiele stehen gerade bei älteren Kindern und Jugendlichen hoch im Kurs. Foto: Volker Eberts

Das Unternehmen war in den letzten Monaten zunehmend in finanzielle Schieflage geraten, obwohl sowohl die Anzahl der Besucher als auch der Umsatz in Plan gewesen seien. Allerdings hatten sich nach dem Start im Oktober 2021 viele Parameter verändert. Die Pandemie habe hohe ungeplante Kosten, sowohl kurz vor als auch nach Eröffnung des Parks durch gestiegene Preise für Rohstoffe und Einbauten verursacht. Infolge des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den Existenzängsten in weiten Teilen der Bevölkerung machten gestiegene Material- und Energiekosten dem Parkbetrieb zu schaffen. „Die Preissteigerungen in allen Bereichen des Einkaufs, die nicht an die Kunden weitergegeben werden konnten, die massiv angestiegene Inflationsrate und der Anstieg der Kreditzinsen zehrten die vorhandenen Finanzreserven schnell auf“, hatten die drei Geschäftsführer kurz nach dem Insolvenzantrag im Juni erklärt. Auch habe der extrem heiße und trockene Sommer 2022 zu geringeren Besucherzahlen geführt.

Jedenfalls können sich große und kleine Kids nun darüber freuen, die attraktiven Spielangebote weiterhin - zumindest auf unbestimmte Zeit - nutzen zu können. Aufgeteilt in zwei Bereiche, Pepa-Play für Kinder bis 12 Jahre und Pepa-Active für Jugendliche ab 12 und Erwachsene, gibt es Angebote für jedes Alter und jeden Geschmack. Mit Krabbelpark, Bobby-Car-Arena, Lego-Ecke, Bällebad, Donut-Glider, Kartbahn, Schussarena, Trampolins, Rutschen und Klettertürmen werden dem Bewegungsdrang der Kids im Play-Bereich keine Grenzen gesetzt. Auf der anderen Seite der Halle wurde für die älteren Besucher ein 600 qm großer Active-Bereich eingerichtet, mit Soccer-Feld, Klettertürmen und modernen und virtuellen Spieleangeboten. Zwischen den beiden Spiel-Arenen gibt es einen großzügigen Gastrobereich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe