Grevenbrück. In Grevenbrück feiern die Jecken ausgelassen den Veilchendienstagszug. Dieses Jahr sind so viele Teilnehmer dabei wie nie zuvor.

„Jetzt geht´s rund, grau, blau, bunt“, stand auf der Lokomotive „Emma“ der „Ällesten“ des Karnevals-Clubs Gevenbrück (KCG), der pünktlich um 11.11 Uhr am Dienstag auf die Kölner Straße (B 55) einbog und den Veilchendienstagszug anführte. Der Spruch trifft es nicht so ganz: grau waren höchstens die Wolken am Himmel, die aber nur ein paar vereinzelte Regentropfen auf die Narrenschar fallen ließen, blau waren sicherlich noch einige Zugteilnehmer von den närrischen Strapazen der letzten Tage.

Aber bunt, und das in allen Farben, war er in der Tat, der närrische Lindwurm des KCG - und lang. So freute sich Christian Korte, der zusammen mit Wolfram Wienand wieder locker-spritzig und informativ den Zug kommentierte, einen neuen Rekordzug ankündigen zu können: „Wir haben zum ersten Mal mehr als 1300 Zugteilnehmer und wir steigern uns jedes Jahr.“

Kreativ und ausgefallen

Die Kreativität der 20 Wagenbauergruppen und der 31 Fußgruppen war sehenswert, dabei überregionale Themen, viel Lokalkolorit und vor allem fantastische Kostüme, wie zum Beispiel die Crazy Roller Coaster aus Rönkhausen, die als fahrende Achterbahn über die Kölner Straße düsten, die Grashüpfer aus Theten und Elspe und die Kaugummi-Automaten aus Grevenbrück.

Die Fußgruppe Bamenohl thematisierte den Geldautomaten-Bruch in Fretter: „Auch wenn ganz Fretter davon spricht, Panzerknacker aus Bamenohl waren es nicht.“ Viele Garden aus der Umgebung, hatten sich noch einmal in ihre schmucken Uniformen geworfen, um die prima Stimmung in Grevenbrück zu genießen, zu der auch DJ Daniel Hümmeler beitrug, der an der Schützenhalle flotte Karnevalsschlager auflegte.

Viele Prinzen im Zug

Ebenso viele Tollitäten, die sich noch einmal zum Ausklang der Session dem Volk zeigten und mit Kamelle, Popcorn etc. nicht geizten.

Die Narren aus Schönholthausen und Ostentrop, die am Rosenmontag noch Prunksitzung gefeiert hatten, hatten alles aufgeboten, was „Grelau“ insgesamt mehr als 120 Narren und damit die größte Teilnehmergruppe im Zug.

Letzter Auftritt für Bürgermeister

Wie immer war jeder Großwagen mit einer Dezibel-trächtigen Musikanlage ausgestattet, zu der die Jecken wuppten, was das Zeug hielt, so dass so mancher Zuschauer die Augen rieb. „Das ist ja hier mehr eine Loveparade als ein Karnevalszug“, so ein Zuschauer.

Die Mäuseplage im Veischedetal hatten die „Highlander“ aus Grevenbrück mit einem Wagen in Szene gesetzt. Originell war auch der Wagen der Prinzengarde, auf dem ein Panzer auf den Chefsessel im Rathaus schoss. „Der Stefan Hundt, der fragt sich schon, wer wird der Neue auf meinen Thron, vier Bewerber rollen an, mal sehen, wer sich dort halten kann“, stand an der Wagenseite. Es gibt zwar nur drei Bewerber bislang, aber nach so vielen, tollen Tagen kann sich ein Narr mal irren. Lennestadts Bürgermeister selber genoss seinen letzten Auftritt als Bürgermeister der Stadt vom Wagen der KCG-13er-Rats aus. Nach dem Zug ging es zur Narren-Party in die Schützenhalle.