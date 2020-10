Grevenbrück: Senior übersieht Rollerfahrerin beim Ausparken

Grevenbrück. Leicht verletzt wurde ein Rollerfahrerin bei einem Unfall in Grevenbrück. Ein Pkw-Fahrer hatte ihr die Vorfahrt genommen.

Ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht und einer verletzten Person beschäftigt die Polizei. Am Montag gegen 9.50 Uhr befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Roller die B 236 in Fahrtrichtung Grevenbrück. Zeitgleich fuhr ein Pkw-Fahrer von dem Parkplatz eines dort ansässigen Geldinstituts auf die Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah er dabei die Rollerfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte diese eine Vollbremsung durch. Dadurch geriet sie allerdings ins Rutschen und stürzte.

Fahrzeugführer ermittelt

Nach Zeugenangaben hielt der Pkw-Fahrer auch kurz an, fuhr dann aber in Richtung Grevenbrück davon, ohne sich um die 38-Jährige zu kümmern und eine Schadensregulierung einzuleiten. Bei dem Sturz verletzte sich die Rollerfahrerin leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die vor Ort anwesenden Zeugen merkten sich das Kennzeichen, sodass eine Streifenwagenbesatzung den 90-jährigen Pkw-Halter ermittelte und kontaktierte. Bei der Befragung gab er an, mit dem Wagen gefahren zu sein. An dem Roller entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.