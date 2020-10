Grevenbrück: Vermisste Frau nach neun Jahren aufgefunden

Grevenbrück. Das Rätsel um eine Frau aus Grevenbrück, die seit 2011 vermisst wird, konnte jetzt gelöst werden.

Vor neun Jahren, im August 2011, verschwand eine Frau aus Grevenbrück spurlos. Nun hat die Familie der Vermissten die traurige Gewissheit: Die damals 60-Jährige ist tot.

Nachdem ein Spaziergänger in einem Waldgebiet am Grevenbrücker Kreuzberg menschliche Knochen gefunden hatte, untersuchten Spezialisten der Polizei in dieser Woche den Fundort und das Umfeld noch einmal genau. Sie stellten dabei weitere Skelettknochen sicher, die der vermissten Frau zweifelsfrei zuzuordnen sind.

Das bestätigte die Polizei in Olpe auf Anfrage unserer Redaktion. Hinweise, dass die Frau durch Fremdverschulden zu Tode gekommen ist, fand die Polizei nicht.

Seit August 2011 vermisst

Die Grevenbrückerin war am Donnerstag, 18. August 2011, gegen 12.30 Uhr, vermisst worden. In der Pressemitteilung der Olper Polizei hieß es damals. „Sie hat zu dieser Zeit ihr häusliches Umfeld verlassen, um spazieren zu gehen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde sie zuletzt am gleichen Tag, gegen 17.15 Uhr, in Bilstein gesehen. Seit diesem Zeitpunkt fehlt jede Spur.“

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei unter Beteiligung von Personenspürhunden, der Rettungshunde-Staffel und eines Polizeihubschraubers verliefen damals ohne Ergebnis. Auch ein Aufruf der örtlichen Polizei an die Öffentlichkeit eine Woche später, ob jemand die Frau gesehen habe, blieb ohne Erfolg.