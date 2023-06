Grevenbrück: Wendemanöver missglückt - Vier Autos beschädigt

Grevenbrück. Vier beschädigte Autos und zwei Verletzte ist die Bilanz eines Unfalls vor dem Bahnübergang in Grevenbrück

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag (29. Juni) gegen 5.50 Uhr auf der B 236 zwischen Germaniahütte und Grevenbrück ereignet. Dabei standen zunächst zahlreiche Fahrzeuge vor dem Bahnübergang am Ortseingang Richtung Grevenbrück in einem Rückstau. Einige Verkehrsteilnehmer hatten bereits begonnen, ihre Fahrzeuge zu wenden.

Als ein 31-Jähriger schließlich auf die Gegenfahrbahn fuhr, um seinen Pkw zu wenden, kollidierte er mit einem Fahrzeug eines 30-Jährigen, der weiter vorne im Rückstau gewartet und ebenfalls gewendet hatte. Durch den Zusammenstoß touchierte das Fahrzeug des 30-Jährigen noch zwei weitere Fahrzeuge. Der 31-Jährige und der 30-Jährige kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

