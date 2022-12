Größte Herausforderungen in Geschichte der Gemeinde Wenden

Wenden. In den nächsten Jahren wird in Schulen, Feuerwehrhäuser und ein neues Schwimmbad investiert. Der UWG-Chef fordert gemeinsames Handeln.

Thorsten Scheen forderte in seiner Etatrede einen Schulterschluss der Politiker, um die künftigen gewaltigen finanziellen Herausforderungen der Gemeinde Wenden zu stemmen. „Ich möchte für ein Mehr an Miteinander als Gegeneinander werben. Lasst uns die Herausforderungen der Gegenwart gemeinsam angehen. Denn diese Herausforderungen sind viel zu wichtig, als dass die Entwicklung unserer Gemeinde durch parteipolitisches Kalkül gefährdet werden sollte. Ich rufe daher alle Fraktionen und den Bürgermeister dazu auf, wieder mehr das ‚Wir‘ als nur das ‚Ich“ zu sehen. Denn das ist es, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Ein gemeinsamer Schulterschluss für unsere Gemeinde – Für unsere Zukunft“, betonte der Fraktionschef der UWG.

Bei acht Enthaltungen der SPD verabschiedete der Rat den Haushalt 2023. In Zeiten künftiger klammer Kassen seien die Kommunalpolitiker in der Pflicht, an den richtigen Stellschrauben zu drehen, um sinnvolle Einsparungen einzufordern und in elementaren Bereichen auch weiterhin zu investieren, so Martin Solbach (CDU): „Nur mit haushaltspolitischer Vernunft können wir die Gemeinde Wenden sicher in die Zukunft führen.“

Bildung hat für CDU Priorität

Die drei B’s seien für die Union von besonderer Bedeutung: Bildung, Bauen und Beschäftigung. „Für die CDU hat der Bereich Bildung Priorität“, unterstrich Solbach: „Die Entscheidung, alle Grundschulstandorte zu modernisieren und zu erweitern, war richtig. Auch bisher hatten wir eine gute Schulbausubstanz. Durch die beschlossenen Maßnahmen wird die Schularchitektur jedoch auf ein neues Niveau gehoben, das den Schülerinnen und Schülern gerecht wird. Damit schaffen wir im Primarbereich die schulbaulichen Voraussetzungen für modernes Lernen und Lehren.“

Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur modernen und zukunftsfähigen Bildungslandschaft sei der Beschluss gewesen, die bisherige Schulinfrastruktur der Gesamtschule in eine Lernhausschule umzuwandeln. „Mit den Umsetzungen zur Planung der Lernhausschule sind wir allerdings nicht zufrieden. Die vielversprechende Hausmann-Studie muss sich in konkreten Plänen wiederfinden. Hier muss das Tempo erhöht werden“, forderte Solbach.

Ludger Reuber (SPD) warf der Verwaltung eine Verhinderungstaktik beim Schwimmbad-Neubau vor und meinte zum Bürgermeister: „Das werden wir Ihnen mit Grünen und UWG nicht durchgehen lassen. Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, dass der Neubau in dieser Legislaturperiode umgesetzt wird, denn eine weitere langjährige Nutzung des alten Schwimmbads ist aufgrund seines maroden Zustands zweifelhaft. Bei jeder weiteren Verzögerung treiben wir zudem die Kosten in die Höhe.“ Auch bei der Umsetzung eines von der SPD geforderten Solarparks hinke die Verwaltung hinterher.

„In wichtigen Angelegenheiten kommen wir einfach nicht voran. Entscheidungen werden vertagt, teure Gutachten oder Konzepte in Auftrag gegeben. Die Gutachter- und Planungsbüros dürfte es freuen. Den Steuerzahler weniger“, meinte Thorsten Scheen. Er kritisierte, dass es beim von der UWG vorgeschlagenen Projekt „Bigge-Wasserthemen- und Erlebnisweg“ nicht vorangehe. Gleiches geltes für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für Wenden.

Über 100 Millionen Euro

„In diesen Zeiten stehen wir vor den größten Herausforderungen und Investitionen in der Geschichte der Gemeinde Wenden“, sagte Elmar Holterhof (Grüne). Über 100 Millionen Euro würden in den nächsten Jahren in die Zukunft der Gemeinde investiert: „Da kann einem schon schwindelig werden. Aber es ist gut investiertes Geld. Ob Feuerwehrhäuser, Grundschulen, Gesamtschule mit Schwimmbad oder notwendige Entlastungsstraßen. Dies ist kein Luxus, sondern das sind die Kernaufgaben einer Gemeinde.“ Holterhof mahnte aber zu „absoluter Ausgabendisziplin. Ich habe zur Zeit den Eindruck, wir haben im Rathaus einen Goldesel, den habe ich aber noch nicht gefunden.“

