Größter Oldtimertreff im Kreis Olpe: Alle Infos im Überblick

Saalhausen. Schon zum 28. Mal findet das Treffen am Kur- und Bürgerhaus statt. Die Bandbreite der Teilnehmerfahrzeuge reicht von Mopeds bis zu Lkw.

„Für alles Alte, was Räder hat“: Unter diesem Motto findet bereits im dritten Jahrzehnt alljährlich ein Oldtimertreffen in Saalhausen statt. Es hat sich zum größten seiner Art im Kreis Olpe gemausert. Motorräder, Pkw, Traktoren, Lastwagen, Busse, eigentlich immer ein ganzes „Rudel“ historischer Unimogs aus Nah und Fern, dazu Anhänger, Mopeds und interessante Menschen machen dieses Treffen stets zum einem Publikumsmagneten.

510 Nennungen sind bereits erfolgt, was den Freunden historischer Fahrzeuge eine stundenlange, abwechslungsreiche Besichtigungstour über das weitläufige Gelände in Saalhausen garantiert. Wie stets, ist Termin des Treffens der erste Sonntag nach Pfingsten, in diesem Jahr also der 4. Juni. Bis zur Veranstaltung rechnen die Oldtimerfreunde Saalhausen mit weiteren Meldungen, sodass am Ende vermutlich über 600 Fahrzeuge zu bestaunen sein werden. Ab 10 Uhr rollen die ersten Old- und Youngtimer auf das Gelände des Kur- und Bürgerhauses und der örtlichen Grundschule. Um 14 Uhr beginnt auf dem Vorplatz ein „Concours d’élegance“, bei dem ausgewählte Oldtimer vorgeführt und fachkundig vorgestellt werden. Ein Startgeld wird nicht erhoben.

Das Treffen hat den Charakter eines Fests: So gehört die Kaffeetheke mit einem bunten Kuchenbuffet zu den Attraktionen. Auch Speisen vom Grill und kühle Getränke werden angeboten. Ein Eintritt wird nicht verlangt, sodass das Saalhauser Oldtimertreffen zu einer Veranstaltung für die ganze Familie wird. Großväter zeigen ihren Enkeln das Modell ihres ersten Autos, viele schwelgen in Erinnerungen. In der Corona-Krise hatte das Treffen zwei Jahre ausgesetzt und war im vergangenen Jahr mit über 500 Nennungen kraftvoll zurückgekehrt. Oft nutzen ganze Clubs das Treffen zur gemeinsamen Ausfahrt und stellen ihre Fahrzeuge gemeinsam aus. Die meisten Teilnehmer tragen ein OE-Kennzeichen, stark vertreten sind aber auch immer Oldtimerfreunde aus der näheren Umgebung, etwa dem Hochsauerlandkreis, Siegerland und Wittgenstein.

Begonnen hatten die Treffen 1994, damals noch von den örtlichen „Roten Funken“ veranstaltet. 70 Fahrzeuge nahmen seinerzeit an dem Treffen teil. Von da an ging es jährlich weiter aufwärts. Schnell wurde aus dem lockeren Zusammenschluss von Oldtimerfreunden ein eingetragener Verein, der das Treffen bis heute organisiert.

Wer ein Navigationssystem für die Anfahrt nutzen will, dem wird vom Veranstalter empfohlen, „Fasanenweg, 57368 Lennestadt-Saalhausen“ zu suchen. Fragen zur Veranstaltung werden unter kontakt@oldtimerfreunde-saalhausen.de beantwortet.

