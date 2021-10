Großbrand in Attendorn: Polizei schließt Brandstiftung aus

Von mehreren Drehleitern aus bekämpft die Feuerwehr am Freitagabend den Dachstuhlbrand in Attendorn.

Attendorn. Nach dem Dachstuhlbrand am Freitagabend in Attendorn steht fest: Die Ursache für das Feuer liegt in einem „elektrotechnischen Defekt“.

Die Ursache für den Dachstuhlbrand in der Attendorner Innenstadt am vergangenen Freitag steht fest: „Ein Brandermittler von uns war am Dienstag erneut vor Ort und hat noch einmal alles unter die Lupe genommen. Als Ursache macht er einen elektrotechnischen Defekt im Bereich einer Mehrfachsteckdose aus“, betont Thorsten Scheen, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Olpe. Ein Kurzschluss könnte demnach ursächlich sein.

+++ Mehr Nachrichten aus Attendorn lesen Sie hier +++

Klar ist daher auch, dass die Polizei ein Fremdverschulden bzw. eine vorsätzliche Brandstiftung ausschließen kann. Das Feuer war am Freitagabend in einer Dachgeschosswohnung an der Niedersten Straße ausgebrochen und sorgte für einen immensen Sachschaden. Die Bewohner konnten sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe