Große Ausbildungsmesse in Altenhundem - Alle wichtigen Infos

Lennestadt Mehr als 50 Aussteller präsentieren sich in der Sauerlandhalle bei der Ausbildungsmesse. Schulabgänger erleben Unternehmen hautnah.

Diesen Termin sollten sich kommende Berufsanfänger merken. Bei der großen Ausbildungsmesse in der Sauerlandhalle in Altenhundem am Dienstag, 27. Februar, von 14 bis 18 Uhr, stellen sich eine Vielzahl von Unternehmen, Behörden und andere Arbeitgeber vor, um interessierten Jugendliche ihre Berufsangebote zu präsentieren.

Lesen Sie auch:

„Die Region bietet jungen Menschen hervorragende berufliche Perspektiven. Um diese umfassend darzustellen, sind Ausbildungsbetriebe aus den unterschiedlichsten Bereichen vertreten. Hierzu gehören unter anderem Unternehmen und Institutionen aus den Branchen Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleistungen, Tourismus, Gesundheit und vielen mehr“, betont IHK-Geschäftsführerin Sabine Bechheim.

In der Sauerlandhalle in Altenhundem präsentieren sich am 27. Februar mehr als 50 Aussteller und stellen ihre Ausbildungsangebote vor. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Ein direkter Austausch mit den Unternehmen verspreche somit nicht nur spannende Einblicke in den betrieblichen Alltag, sondern helfe bei der eigenen Orientierung. Bei den Vorbereitungen für 2024 ist die Einbindung der Schulen in den Fokus gerückt. Je nach Messe wird die intensivere Zusammenarbeit unterschiedlich ausgestaltet. „Insbesondere die Schülerinnen und Schüler, die bisher keine bis wenig praktische Erfahrungen sammeln konnten, haben auf den Ausbildungsmessen die Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren“, erläutert Bechheim.

Viele Verbände machen mit Die Veranstaltergemeinschaft der Ausbildungsmesse: IHK Siegen, Agentur für Arbeit Siegen, Arbeitgeberverband für den Kreis Olpe, Handwerkskammer Südwestfalen, IG Metall Olpe, Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd und Wirtschaftsjunioren Südwestfalen.



Die nächste Ausbildungsmesse im Kreis Olpe ist am Mittwoch, 17. April 2024 in Olpe (Stadthalle Olpe,14 bis 18 Uhr) rundet das Angebot ab.

In Altenhundem präsentieren sich mehr als 50 Arbeitgeber von A wie Aldi bis W wie Wilhelm Schauerte GmbH aus Grevenbrück. Metall- und Elektrotechniker (u.a. Bals, Bender, Mennekes, Hensel), Metallverarbeiter und Automobilzulieferer (Heinrichs, Grosshaus, HMT, VIA Oberflächentechnik), sowie Kunststoffverarbeiter (Brill & Adloff, FM Plast, Hydrophon, Viega) sind ebenso vertreten wie Handel (Lidl, Deichmann, Autohäuser Marxen und Baumhoff) oder Maschinenbauer (Tracto).

Mit diversen Bauunternehmen (Hubert Mees, Straßen- und Tiefbau, Egon Behle; AWZ Bau) ist auch das Handwerk vertreten. Dienstleister wie die Volksbank Sauerland, das Landhotel Voss oder der Caritasverband sowie Behörden und Institutionen (Bundeswehr, Polizei, Kreishandwerkerschaft, Amtsgericht, Finanzamt, CJD Olpe, Uni Siegen) runden das Ausstellerangebot ab. Welche Unternehmen und Institutionen jeweils auf den Messen anzutreffen sind, präsentiert im Vorfeld die Website ausbildungsmesse57.de.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Für die beteiligten Unternehmen ist die Messe eine Chance, in den direkten Austausch mit Schülerinnen und Schülern zu kommen, die sich über einen bestimmten Job informieren wollen. Diese Gespräche sind oft der erste Schritt zu einem unverbindlichen Praktikum in den Betrieben. Bei vielen Betrieben laufen Jugendliche mit dem Wunsch, in den Ferien mal eine Woche in die reale Betriebswelt einzutauchen, offene Tüten ein. Andreas Behle, Geschäftsführer der Straßen- und Tiefbau GmbH in Kirchhundem: „Gerade Praktika sind der effektivste Weg, um das Interesse der Jugendlichen an unserem Beruf zu wecken.“

Der Besuch von Ausbildungsmessen lohnt sich auch für Abiturienten. Viele Unternehmen bieten duale Studiengänge an. Die Bandbreite reicht von BWL über Wirtschaftspsychologie bis zu Maschinenbau, Informatik oder Elektrotechnik.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe