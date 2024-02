Gegen rechts im Kreis Olpe: Das sind die Gesichter der Demo

Mina Ekin Dağci bei der Demo gegen Rechtsextremismus am 18. Februar 2024 in Altenhundem.

Altenhundem Erneut gehen Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Doch wer sind die Menschen? Eine davon ist die 16-jährige Mina Ekin Dağci.

Deutschland zeigt Haltung. Überall gehen die Menschen auf die Straße. Sie demonstrieren gegenRechtsextremismus – gegen Hass und Hetze. Und sie lassen nicht nach. Sie werden nicht leiser. Im Gegenteil. Zwei Großdemonstrationen hat es bereits in Olpe gegeben (unsere Zeitung berichtete). Reicht das nicht? Nein, natürlich nicht. Zu bedeutsam ist es, sich für die Demokratie einzusetzen – das zeigten die Teilnehmer, die am Sonntag in Altenhundem der Einladung der AG „Es TuT sich Was“ e.V. gefolgt sind. Es war ein Bild der Einigkeit, des Zusammenhaltes. Ein Bild einer Masse, die ein Zeichen gegen rechts setzt. Doch wer sind die Menschen, die (mit Plakaten und Bannern) in der Menge stehen? Wer sind die Menschen, die sich für Frieden und Gemeinschaft einsetzen?

Demo gegen rechts im Kreis Olpe: Mina Ekin Dağci

Die Türkei ist für mich ein Urlaubsort Mina Ekin Dağci - Schülerin am GymSL

Eine von vielen ist Mina Ekin Dağci. Mina Ekin Dağci ist 16 Jahre alt und Schülerin des Gymnasiums der Stadt Lennestadt (GymSL). Sie steht heute auf der Bühne – denn sie ist selbst „Betroffene“. Geboren wurde sie in der Türkei, genauer in Izmir. Im Alter von fünf Jahren ist sie mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Zunächst hat sie in Maumke gelebt, später in Meggen. Heute wohnt sie in Altenhundem, macht gerade ihr Abitur. Kurz: Sie hat fast ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht. Noch hat sie keine deutsche Staatsbürgerschaft. Ginge es nach dem Weltbild der rechtsextremen Szene, das durch die Enthüllungen des Recherchenetzwerks „Correctiv“ bundesweit die Demonstrationen ausgelöst hat, hätte sie kein Bleiberecht. „Ich bin hier aufgewachsen, ich habe meine Familie hier, meine Freunde“, sagt Mina Ekin Dağci, die nach ihrem Abitur eine Ausbildung zum Notfallsanitäter machen möchte und mit dem Gedanken spielt, Medizin zu studieren, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich sehe Deutschland als meine Heimat. Im Herzen bin ich eine Sauerländerin. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, woanders zu leben. Die Türkei ist für mich ein Urlaubsort.“ Sie denkt nicht nur an sich. Sie denkt an ihre Oma, die seit ihrem 17. Lebensjahr hier lebt. Sie denkt an ihre Mutter, die hier studiert hat – sie denkt an jeden Einzelnen, der von solchen „Abschiebeplänen“ betroffen wäre. Und das wurde deutlich, als sie am Sonntag zur Menge spricht. „Bin ich nicht Mensch genug, um gewürdigt zu werden?“, ruft sie unter dem Applaus der Masse. „Sind diese fast 24 Millionen weiteren Menschen nicht Mensch genug, um gewürdigt zu werden?“

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Mina Ekin Dağci bei der Demo gegen Rechtsextremismus am 18. Februar 2024 in Altenhundem. Foto: Verena Hallermann

Demo gegen rechts im Kreis Olpe: Dr. Gregor Kaiser

Wir stehen Seite an Seite mit denjenigen, die von den Rechtsextremen nicht erwünscht sind. Dr. Gregor Kaiser - Vorsitzender der AG „Es TuT sich Was“

Einer von vielen ist Dr. Gregor Kaiser. Der Vorsitzende der AG „Es TuT sich Was“ steht auch heute vor der Menge und blickt zurück auf das Jahr 1945, als Sophie Scholl zusammen mit ihrem Bruder Hans verhaftet und später von den Nazis ermordet wurde. „Wehret den Anfängen! Nie wieder Krieg. Nie wieder Faschismus“, erinnert er an die Schlussfolgerungen der Menschheitsgeschichte. Als die Ergebnisse der Correctiv-Recherche ans Licht kamen, sei das Entsetzen groß gewesen. „Rechtsradikale, Nazis, darunter Anwälte, Politiker und Geschäftsleute machten sich Gedanken über die Remigration, die Deportation von Millionen Menschen aus Deutschland“, so Kaiser. „Unfassbar. Unsäglich.“ Angst und Sorgen – nicht nur bei Juden und Jüdinnen, nicht nur bei Menschen mit Migrationshintergrund. „Ihr seid nicht allein, wir stehen zusammen“, betont Kaiser. „Wir stehen Seite an Seite mit denjenigen, die von den Rechtsextremen nicht erwünscht sind.“ Der Landtagsabgeordnete äußert die Hoffnung, dass diejenigen, die jetzt überlegen, der AfD ihre Stimme zu geben, nicht rechtsextrem sind, sondern aus Verzweiflung handeln – aus Unzufriedenheit mit der Politik. „Wir müssen besser werden“, so Kaiser. „Bei Integration. Bei Bildung. Beim sozialen Miteinander. Im täglichen Einsatz für die Demokratie. Im politischen Gespräch.“

Mehr zum Thema

Dr. Gregor Kaiser bei der Demo gegen Rechtsextremismus am 18. Februar 2024 in Altenhundem. Foto: Verena Hallermann

Demo gegen rechts im Kreis Olpe: Klaus Bachhausen

Ich habe eine Tochter und ich mache mir Sorgen. Klaus Bachhausen - Teilnehmer der Demo

Einer von vielen ist Klaus Bachhausen. Er kommt aus Olpe und steht heute in der Menge. Der 60-Jährige trägt ein Plakat bei sich. „Bekennender Demokrat“ steht dort geschrieben. Klaus Bachhausen ist Lehrer, hat Deutsch und Geschichte studiert. „Ich habe eine Tochter und ich mache mir Sorgen“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Eine Träne läuft über seinem Gesicht, während er weiter spricht. „Ich sehe Parallelen und ich möchte nicht, dass es so wird wie bei meinen Eltern.“ Es ist die vierte Demo, die er in diesem Jahr besucht. „Wir sind mehr“, sagt er mit Blick auf die Menge. „Das macht Hoffnung.“

Klaus Bachhausen bei der Demo gegen Rechtsextremismus am 18. Februar 2024 in Altenhundem. Foto: Verena Hallermann

Demo gegen rechts im Kreis Olpe: Dietmar Kirchhoff

Wir wollen die Vergangenheit nicht zurück, wir wollen Freiheit und Demokratie erleben. Dietmar Kirchhoff - Teilnehmer der Demo

Einer von vielen ist Dietmar Kirchhoff aus Kickenbach. Er ist heute mit seiner Ehefrau Iris Kirchhoff und seinem Schwager Uwe Born sowie einigen Freunden unterwegs. Es ist die erste Demo für ihn. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, betont er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir wollen die Vergangenheit nicht zurück, wir wollen Freiheit und Demokratie erleben.“ Ja, man sollte sich Sorgen machen angesichts der Ausbreitung des „braunen Gedankengutes“, sagt er. Aber es gibt Hoffnung. „Es ist faszinierend, wie viele Menschen auf die Straße gehen“, so Iris Kirchhoff.

Es sind rund 1500 Menschen, die am Sonntag in Altenhundem Haltung zeigen. Und diese 1500 Menschen sind nur einige von unzähligen. Und sie alle verbindet eins: Das Engagement für Demokratie, der Einsatz für Frieden und Gemeinschaft. Denn – so das „Motto“ der Demonstration – nie wieder ist jetzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe