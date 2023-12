Große Demo: Olper Polizeibeschäftigte kämpfen für mehr Lohn

Kreis Olpe Wegen der stockenden Tarifrunde machen Polizeibeschäftigte aus dem Kreis Olpe Druck in Düsseldorf. Es geht um 10,5 Prozent mehr Geld.

Weil die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) in der laufenden Tarifrunde immer noch kein Angebot vorgelegt hat, beteiligten sich rund 40 Polizeibeschäftigte der Kreisgruppe Olpe an diesem Dienstag, 5. Dezember 2023, an der großen Demonstration der Gewerkschaften vor dem Landtag in Düsseldorf. „In Zeiten anhaltend hoher Lebensmittel- und Energiepreise versuchen die Arbeitgeber, sich aus der Verantwortung für ihre Beschäftigten zu stehlen. Das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen!“, sagt Janina Grahe, Vorsitzende der GdP-Kreisgruppe Olpe.

Ziel ist es, vor der dritten Verhandlungsrunde am 7. und 8. Dezember 2023 in Potsdam Druck zu machen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung soll ihren Einfluss innerhalb der TdL geltend machen, damit diese endlich ein wegweisendes Angebot vorlegt. Die Gewerkschaften fordern 10,5 % mehr Geld, mindestens aber 500 Euro. Auszubildende sollen 200 Euro mehr erhalten.

Polizeibeschäftigte aus Olpe machen Druck in Düsseldorf. Foto: Gewerkschaft der Polizei- Kreisgruppe Olpe

Der GdP geht es um eine faire und angemessene Bezahlung der Kolleginnen und Kollegen, die zuverlässig und kompetent ihre Arbeit und ihren Dienst verrichten. Weil in der Landesverwaltung schon lange keine wettbewerbsfähigen Gehälter mehr gezahlt werden, ist bei der Polizei NRW laut jüngsten Zahlen landesweit mehr als jede zehnte Stelle im Tarifbereich unbesetzt. Ganz wichtig ist es der GdP, dass ein Tarifergebnis sodann auch 1:1 auf Beamtinnen und Beamte sowie auf Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger übertragen wird.

