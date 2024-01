Große Demos: Kreis Olpe steht auf gegen Rechtsextremismus

Wie hier am Samstag in Dortmund, soll am Freitag auch auf dem Olper Marktplatz ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt werden.

Olpe Zwei Großveranstaltungen sind am Wochenende in Olpe geplant. Sie sprechen unterschiedliche Zielgruppen an, beabsichtigen aber dasselbe.

Die unbeschreiblichen Taten der Nazis sorgten viele Jahre lang dafür, dass zumindest für eine breite Mehrheit klar war, dass der Nationalsozialismus in Deutschland ein für allemal erledigt ist. Doch seit einigen Jahren ist diese Brandmauer brüchig geworden. Parteien, die deutlich rechts von dem stehen, was das bisherige Parteienspektrum abbildete, werden für immer mehr Menschen in Deutschland wählbar. Die rechtspopulistische und rechtsextreme „Alternative für Deutschland“ (AfD) stellt erste Bürgermeister und Landräte. Immer mehr Menschen fürchten, dass die Demokratie in Deutschland gefährdet ist. Am vergangenen Wochenende fand eine Vielzahl von Demonstrationen statt, bei der Demokraten parteiübergreifend zusammenkamen und gegen Rechtsextremismus und nationalsozialistisches Gedankengut protestierten. Diese Absicht greift nun auch im Kreis Olpe um sich. Am Wochenende wird das gleich doppelt sichtbar: Zwei Initiativen sind dabei, entsprechende Demonstrationen vorzubereiten, die nicht miteinander konkurrieren, sondern sich ergänzen sollen.

Zunächst findet eine Großveranstaltung am Freitag, 26. Januar, statt. „Wir stehen auf – Jugend im Kreis Olpe“ steht über dem Netzwerk, das sich mithilfe des Nachrichtendienstes „Whatsapp“ rasend schnell verbreitet hat. Ins Leben gerufen haben die Initiative der Kreisjugendring als Dachverband aller Jugendorganisationen und der Bund der deutschen katholischen Jugend, unter dessen Dach beispielsweise Messdiener, Pfadfinder oder KJG vereint sind. Die entsprechende Whatsapp-Gruppe hat inzwischen über 400 Mitglieder, die Zahl wächst stündlich, darunter viele Multiplikatoren, die für Vereine, Institutionen oder Schulen stehen. Ausgehend von der Tatsache, dass am Freitag an den Schulen die Halbjahreszeugnisse ausgeteilt werden, sollen die Schülerinnen und Schüler angesprochen werden, sich von 16 bis 17.30 Uhr auf dem Olper Marktplatz zu versammeln und für Demokratie, Vielfalt und Offenheit zu demonstrieren. Die Teilnahme zugesagt haben unter anderem politische Gruppierungen von CDU bis Linken, Kirchengemeinden, der Sängerkreis Bigge-Lenne, Turnvereine, das Geistliche Zentrum Kohlhagen, die Sportjugend, die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, der Kreisschützenbund, mehrere Schulen, Träger der Jugendarbeit oder der Caritasverband.

„Die Jugend aus dem Kreis Olpe sieht mit Besorgnis auf einige gesellschaftspolitische Entwicklungen: Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Rechtsradikalismus, Ausgrenzung von Minderheiten sowie das Infragestellen rechtsstaatlicher Strukturen erstarken in einigen Teilen von Politik und Gesellschaft“, so die Organisatoren Alexander Sieler und Andreas Stein. „Jugendliche und junge Erwachsene möchten für Offenheit, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz, Frieden und Miteinander in unserer Gesellschaft eintreten.“ Eingeladen sind aber auch Erwachsene aller Altersgruppen. Die Teilnehmer sollen Plakate und Fahnen mitbringen, auf einer Bühne werden Redner Stellung gegen Rechtsextremismus beziehen.

Am Sonntag, 28. Januar, folgt die zweite Großveranstaltung, die auch Menschen anspricht, die am Freitagnachmittag beispielsweise wegen ihrer Arbeit nicht teilnehmen können. „Demokratie schützen – Nie wieder ist jetzt“, heißt es bei diesem Aufruf, den das parteiunabhängige Netzwerk „Olpe gegen rechts“ gestartet hat. Um 14 Uhr soll ein Demonstrationszug vom alten Bahnhof durch die Stadt führen, der gegen 15 Uhr auf dem Kurkölner Platz endet, wo die Veranstaltung in einem Treffen mit Waffeln und Getränken im lockeren Rahmen bis gegen 18 Uhr weitergeht. „Wir wollen nicht schweigen, sondern gemeinsam als Mitte der Gesellschaft sichtbar werden“, so Mitinitiatorin Juliane Fuchs, Sprecherin des Bündnisses „Olpe gegen rechts“.

Bereits vorher geplant war die Veranstaltung, die am Donnerstag, 25. Januar, in Attendorn angemeldet ist: Die Initiative „Jüdisches Leben in Attendorn“ lädt von 18 bis 20 Uhr zu einer Kundgebung im Bereich Kölner Straße/ Rathausplatz, bei der Vertreter der heimischen Politik Position gegen den Rechtsextremismus beziehen werden.

