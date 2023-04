Große Freude – 200 Ostersemmeln für die Caritas in Attendorn

Attendorn. Die 200 Semmeln wurden rechtzeitig vor dem Fest in den Häusern des Caritas-Zentrums in Attendorn verteilt. Die Freude war riesengroß.

Glücklich über das Engagement des Fördervereins nahm Ivonne Neu, Verwaltungsleiterin des Caritas-Zentrums in Attendorn, am Gründonnerstag 200 Ostersemmelbrötchen entgegen. „Die Vorfreude unserer Bewohner und Gäste auf Ostern ist riesig. Dank der Hilfe unseres Fördervereins bringen wir die schöne Tradition der Ostersemmeln auch in diesem Jahr wieder in unsere Einrichtungen.“

Der Förderverein des Caritas Zentrums in Attendorn hatte die Kosten der Brötchen übernommen. Bei der symbolischen Übergabe mit einer übergroßen Ostersemmel sagte Anja Geuecke, Mitglied im Vorstand des Fördervereins: „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Gästen unserer Einrichtungen das Attendorner Osterbrauchtum weiterhin erlebbar zu machen.“

Die 200 Semmeln wurden rechtzeitig vor dem Fest in die Häuser „Seniorenhaus St. Liborius“, „Haus Mutter Anna“, „Caritas-Tagespflege“ und „Caritas-Senioren WG Am Alten Markt“ verteilt. Die Bewohner von Haus Mutter Anna fuhren außerdem zum Semmelsegnen nach Ennest, die Bewohner des Seniorenhauses St. Liborius und der Caritas-Senioren WG Am Alten Markt besuchten das Semmelsegnen in Attendorn.

Ivonne Neu: „Unsere Bewohner nutzen diese Ausflüge sehr gern, um Osterbrauchtum und Gemeinschaft zu erleben. Das ist eine sehr lang gepflegte Tradition.“ Eine Tradition, die Dank des Fördervereins auch in diesem Jahr fortgeführt werden konnte.

Symbolisch für die 200 Ostersemmeln überreichten die Vorstandsmitglieder des Fördervereins des Caritas-Zentrums Attendorn, Heinz-Jörg Reichmann, Anja Geuecke und Dagmar Langenohl (vorne, v.l.) eine übergroße Semmel, gespendet von Bäckermeister „Nelly“ König, an Ivonne Neu (vorne rechts). Mit auf dem Bild sind Gäste und Mitarbeiterinnen der Caritas-Tagespflege, des Seniorenhauses St. Liborius, Haus Mutter Anna und der Caritas-Senioren WG Am Alten Markt.www.caritas-olpe.de.

