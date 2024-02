Karneval Große Karnevalsparty in Heggen: Schützenchef wird Prinz

Heggen Bei der Prinzenproklamation in Heggen wurde das große Geheimnis gelüftet: Der Mann hinter der Maske ist kein Unbekannter. Alle Infos.

Alle Narren sind Schützen und alle Schützen sind Narren, das zeigte sich wieder am Samstagabend bei der Prinzenproklamation in Heggen. Christian I. Sprenger war der Mann hinter der Maske und damit neuer Prinz in Heggen. Der erste Vorsitzende und ehemalige König der Heggener Schützen ist auch „einer der größten Narren des Dorfes“, wie es traditionell bei der Proklamation heißt.

So war der 37-jährige Logistikmanager bei der Firma Mubea in Attendorn bereits 2005 Jugendprinz der KG Heggen, Mitglied des Jugendelferrates und neun Jahre Gardist in der Prinzengarde. Mit ihm freuen sich seine Ehefrau Diana und die beiden gemeinsamen Kinder Clemens (6) und Emil (3).

