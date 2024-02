Große „Kattfiller“ Prunksitzung mit Programm bis Mitternacht

Die 80 schönsten Bilder von der großen Prunksitzung der Attendorner Karnevalsgesellschaft "Die Kattfiller", die am Sonntagabend in der Stadthalle vom Stapel lief.

Attendorn Lobeshymnen von Bürgermeister Christian Pospischil zum Abschied von Präsident Marc Rohrmann bei der Prunksitzung in der Stadthalle.

Mit 2160 Zugteilnehmern wird der 159. Veilchendienstagsumzug in „Kattfilleria“ einen neuen Rekord aufstellen, verkündete Präsident Marc Rohrmann am Sonntagabend zu Beginn der Prunksitzung der KG „Die Kattfiller“ in der gut besuchten Stadthalle Attendorn.

Die Karnevalsgesellschaft hatte keine Kosten und Mühen gescheut und ein breitgefächertes Karnevalsprogramm, bei dem zeitlich Mitternacht überschritten wurde, auf die Beine gestellt. Bürgermeister Christian Pospischil widmete sein Grußwort unter anderem dem scheidenden KG-Präsidenten: „Das Schiff segelt weiter ohne End‘, vielen Dank Marc (Rohrmann), Du warst ein super Präsident.“

Die schönsten Bilder vom Karneval aus Attendorn

Mit markigen Worten verteidigte der Erste Bürger die Demokratie, forderte Nazis auf, „ihr könnt gehen“ und reimte „Kornblumenblau ist die Farbe der Ausländerfeinde“. Die Glanzpunkte der Prunksitzung bildeten die tollen, gekonnten Schau- und Gardetänze der eigenen Akteure der KG „Die Kattfiller“. Die Lachmuskeln der Närrinnen und Narren in der Karnevalshochburg des Sauerlandes strapazierten Ingo Oschmann, „Hettwich vom Himmelsberg“ Anja Geuecke und „En twersen Lümmel“ Christian Höffer.

