Lennestadt feiert Große Kulturwoche XXL in Lennestadt: So etwas gab´s noch nie

Lennestadt. Drei Mal Musical, Sinfoniekonzert, alles live und Open Air auf dem Marktplatz: Kulturwoche 2023 in Lennestadt in einer neuen Dimension.

Es ist ein Paket, das es in dieser Form und Qualität in der Region wohl noch nicht gegeben hat. Vom 11. bis 17. August wird der Marktplatz in Altenhundem zur großen Open-Air-Bühne: Drei Musical-Aufführungen und ein Sinfonisches Konzert sind die Highlights der „Kulturwoche 2023“ in Lennestadt. Wer dabei sein will, sollte sich schnell Karten sichern.

Die Live-Produktionen des Städtischen Gymnasiums Lennestadt mit Solisten, Chor und Orchester haben Kultcharakter. Nach Opern wie „Zauberflöte“ oder „Hänsel und Gretel“ begeisterte das Ensemble unter Leitung von Christa Maria Jürgens und Michael Nathen zuletzt vor zwei Jahren mit dem Singspiel „Im weißen Rössl“ vor dem Rathaus, das drei Mal ausverkauft war.

In diesem Jahr nun steht das Musical „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ auf dem Spielplan“. Jürgens hat die Geschichte des erfolglosen Musikers, der in einem französischen Heim für Kinder ausschwierigen Verhältnissen arbeitet und dem gelingt, durch die Gründung eines Chores und die Musik alle Widerstände zu brechen, zu einem anspruchsvollen und emotionalen Musical umgearbeitet.

Die Premiere mit 45 jungen Sängerinnen und Sängern, sowie Solisten aus den Chören des Städtischen Gymnasiums und einem Streichorchester am Freitag, 11. August, um 19.30 Uhr ist gleichzeitig Auftakt der Kulturwoche 2023. Weitere Aufführungen folgen am Samstag, 12. August, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 13. August, ab 17 Uhr.

Vom Rathaus zum Marktplatz

„Wegen der großen Resonanz in den letzten Jahren findet die Kulturwoche diesmal auf dem Marktplatz statt“, begründet Steffen Baumhoff, Vorsitzender des Stadtmarketings-Vereins, den Umzug auf den kompakten Platz im Herzen der City. Die Probenarbeit hat bereits begonnen. Die musikalische Leiterin Christa Jürgens und Birgitta Pieters, Leiterin des GymSL, betonten die gute und fruchtbare Zusammenarbeit von Schule, Musikschule, Stadtmarketing und professionellen Musikern, aus der als Pilotprojekt die erste Musiktheater-Klasse am Städtischen Gymnasium hervorgegangen ist.

Am Mittwoch, 16. August, kommt es in der Kulturwoche zu einer weiteren Premiere. Im Rahmen des Spirituellen Sommers 2023 gestaltet die Philharmonie Südwestfalen ebenfalls auf dem Marktplatz ein Open-Air-Konzert. Junge Dirigenten der Hochschule für Musik in Detmold werden das 50-köpfige Profiorchester durch anspruchsvolle Werke wie die Ouverture „Romeo und Julia“ von Tschaikowski leiten. Nur bei schlechter Witterung wird das Konzert in die Grevenbrücker Schützenhalle verlegt, wo diese Konzerte in den letzten Jahren stattfanden. „Ich denke, dass ein Open Air-Konzert auf dem Marktplatz noch mehr Menschen anlocken wird“, beschreibt Susanne Falk, Organisatorin des Spirituellen Sommers, die Intention für die Standortwahl.

Am Donnerstag, 17. August, gehört der Marktplatz dann den älteren Mitbürgern der Stadt, die beim Seniorennachmittag „Serenada“ drei Stunden mit einem abwechslungsreichen Programm aus Musik, Tanz und einigen Überraschungsgästen unterhalten werden.

Aber auch danach wird die Marktplatzbühne nicht abgebaut, sondern es werden am Rathaus, am Bahnhof und in der Helmut-Kumpf-Straße weitere aufgebaut. Denn an die Kulturwoche schließt sich direkt das 46. Stadtfest Lennestadt an, mit Live-Musik in allen Gassen des Zentralorts, drei Tage lang, vom 18. bis 20. August.

Der Oberbegriff für insgesamt neun Tage Kultur und Musik im Herzen der Stadt heißt „Lennestadt feiert...“ „Wir wollen die Einzelveranstaltungen in der Kulturwoche und das Stadtfest zu einem Ganzen werden lassen, wie es und schon beim Lichterfestival „Lennestadt leuchtet“ gelungen ist“, so Steffen Baumhoff. Auch Martin Steinberg, Bereichsleiter Kultur im Rathaus, betont den integrativen Charakter der Woche, bei der Akteure aus dem gesamten Stadtgebiet mitwirkten. „Das ist sicher keine Veranstaltung nur für Altenhundem.“

Bürgermeister Tobias Puspas, der beim Musical wieder ein Rolle spielen wird, sieht in der Kulturwoche Strahlkraft für die ganze Region. „Das Projekt wird von vielen Akteuren getragen, hier verzahnen sich unterschiedlichste Gruppen. Wir machen das nicht zum Selbstzweck, sondern wollen uns positiv darstellen und auf uns aufmerksam machen.“ Er dankte in dem Zusammenhang allen Sponsoren. Diese hätten schnell erkannt, dass durch solche Projekte in Zeiten des Fachkräftemangels die Attraktivität des Unternehmens-Standort wachse.

Infos:

Karten für die Aufführungen des Musicals „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ gibt es ab sofort für 15 Euro (Kinder ermäßigt) in der Servicestelle „WieWoWatt“ in Altenhundem, eben so die Karten für das Sinfoniekonzert der Philharmonie Südwestfalen (29 Euro, ermäßigt 15 Euro).

Anmeldungen für den Stadt-Seniorennachmittag am 17. August, sind ebenfalls im „WieWoWatt“ möglich.

Detaillierte Informationen zur Kulturwoche und zum Stadtfest gibt es auch unter www.lennestadt.de im Internet.

