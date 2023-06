Große Liebe für Oldtimer: „Macht unglaublich viel Spaß“

Saalhausen. Das Oldtimer-Treffen lockt zahlreiche Menschen nach Saalhausen. Darunter auch Conny Knoche und ihr Mann Ralf. Die beiden lieben Käfer.

Bestes Wetter und beste Aussichten auf zahlreiche Oldtimer-Schätze gab es in Saalhausen. So viele Menschen wie nie zuvor sind am Sonntag mit ihren Fahrzeugen angereist, um mit dabei zu sein. Am 28. Oldtimer-Treffen wurde damit der Rekord gebrochen: über 700 Fahrzeuge waren zu sehen und das bereits am frühen Nachmittag. Auch die Besucheranzahl war rekordverdächtigt.

Überall sind die Parkplätze besetzt, teilweise stehen die Fahrzeuge in einer Schlange, um auf das Gelände, rundum Schützenhalle, Sportplatz und Grundschule, fahren zu dürfen. Über 700 Fahrzeuge sind es dieses Mal, von Traktoren, Motorräder, Lastwagen bis hin zu Limousinen und Cabrios. Insgesamt rund 2000 Interessierte kamen dazu nach Saalhausen, um sich das Oldtimer-Spektakel anzuschauen, sich auszutauschen oder nach einem Spaziergang in Geselligkeit einen Kuchen oder eine Bratwurst bei bestem Wetter zu genießen.

So auch Conny Knoche mit ihrem Mann Ralf und Sohn Robin, die jedes Jahr mit dabei sind. Angereist sind sie mit ihrem VW-Käfer Ovali, Jahrgang 56. „Wenn es nicht regnet, sind wir jedes Jahr hier und schauen uns die schönen Autos an“, freut sich Conny. Ihr Mann ist begeisterter VW-Käfer-Fan, sein erstes Modell hatte er bereits mit 18 Jahren erworben. „Ich bin an diesen Autos hängengeblieben“, erzählt Ralf. Doch nicht nur für Oldtimertreffen, sondern auch für Ausflüge wird ihr heutiger Käfer zurechtgemacht. „Dann geht es bei gutem Wetter mit der Familie auf ein gemeinsames Eis“, sagt er.

+++ Lesen Sie hier: Großes Kindergartenfest in Wenden – Das sind die schönsten Bilder +++

Das Ehepaar Stortz nutzt ihr Fahrzeug hingegen für Camping-Ausflüge, wie zum Beispiel an den Bodensee oder nach England. Heute steht es auf dem Gelände am Klettergerüst. Von außen ist es nicht auf den ersten Blick zu erkennen, doch das alte Werkfeuerwehrfahrzeug eines Fahrradherstellers aus den Niederlanden, ist nun ein vollausgestattetes Wohnmobil. Gunther zeigt seinen Mercedes LP 1113, Jahrgang 76, gerne und reist zu vielen deutschlandweiten Oldtimer-Treffen. Doch auch Saalhausen ist ein jährliches Ziel für den Flaper: „Wir sind schon von Anfang an mit dabei“. Für sein Hobby nimmt er sich wöchentlich circa acht Stunden Zeit, denn neben diesem blauen Mercedes stehen noch viele weitere Oldtimer bei ihm auf dem Grundstück, von Geländewagen, Lkw bis hin zu einem Chevrolet Camaro von 1979. „Es ist jede Menge Arbeit, doch es macht unglaublich viel Spaß“, freut sich Gunther.

Das Ehepaar Stortz hat aus einem alten roten Feuerwehrauto ein blaues gemacht. Die Besonderheit: es ist nun ein Campingwagen.Ehepaar Stortz ist in der Mitte. Seitlich zwei Freunde. Foto: Nina Kownacki

Ein Stück weiter auf neben der Schützenhalle versammelt sich die „Oldimer IG Bad Berleburg“. Auch für diese Gruppe ist Saalhausen ein besonderer Ort. Seit 25 Jahren Bestehen, stehen auch die Autos jährlich am gleichen Platz. „Wir reisen so früh wie möglich in Saalhausen an, um uns den besten Platz zu sichern“, erzählt Petra aus der Interessensgemeinschaft. So parken sie um 10 Uhr ihre VW-Schätze, wie Bullis, Käfer, Cabrios von 1960 bis 1980 auf dem Rasen neben der Schützenhalle und sitzen dann gemütlich auf ihren Camping-Stühlen. „Wir genießen das Gefühl, die Gemütlichkeit und den gemeinsamen Austausch mit anderen“, so Heike.

Das Wetter spiele dieses Jahr insbesondere mit. Das findet auch Besucherin Jana Schauerte aus Arpe. Heute ist sie das erste Mal mit ihrem vierjährigen Sohn hier, um ihm die Auto-Welt zu zeigen. „Ich interessiere mich sehr für alte Autos und schaue mir heute an, was es alles so gibt.“ Besonders bemerkenswert findet sie, wie die vielfältigen Modelle instandgehalten sind. „Sie sind so gut in Schuss“, lobt Jana.

Die Oldtimer IG Bad Berleburg sind auch mit dabei und entspannen auf Camping-Stühlen. Foto: Nina Kownacki

Zwischen all den Fahrzeugen und Geschichten ist auch erster Vorsitzender der „Oldtimerfreunde Saalhausen“ Raimund Schmidt mit seinem Mikrofon unterwegs. Er lenkt unter anderem das Geschehen und moderiert. „Wir haben nach so vielen Jahren bereits Routine und Erfahrung“, erzählt er stolz. Doch dieses Jahr ist das Treffen etwas Besonderes seit Anbeginn: „Wir haben den Rekord gebrochen. Mehr als 600 Fahrzeuge waren noch nie hier“, freut sich Raimund Schmidt, bevor er begeistert zum nächsten Trecker läuft und diesen samt Besitzer den Gästen vorstellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe