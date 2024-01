Große Prunksitzung der KG Attendorn: Ein Star ist mit dabei

Attendorn Die KG Attendorn lädt zur großen Prunksitzung ein. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Dieses Mal wird ein besonderer Star-Gast erwartet.

Kaum ist die Weihnachtsbeleuchtung in Klein-Colonia abgebaut, da liegt bereits närrische Karnevalsstimmung in der Luft. Die Karnevalssession 2024 wird kurz und heftig, am 14. Februar ist bereits Aschermittwoch und damit alles schon wieder vorbei. Das teilt die KG Attendorn in einer Pressemitteilung mit. „Das Motto 2023 war so famos, drum geht’s in diesem Jahr gleich ohne los!“ Unter diesem erfrischenden Leitspruch startet die KG Attendorn in dieser Session einen bunten Karnevalsreigen, wozu alle Jecken aus nah und fern herzlich eingeladen sind. Einer der Höhepunkte ist die große Prunksitzung, die am Sonntag, 11. Februar, in der Stadthalle Attendorn stattfindet.

Pünktlich um 19:11 Uhr werden sich die neuen Tollitäten beim imposanten Einmarsch der KG Attendorn präsentieren. Bereits hier ist Gänsehaut garantiert, verspricht die KG Attendorn. „Mit einem hochkarätigen Programm aus heimischen und auswärtigen Künstlern wird die Narren-Bühne in der Stadthalle wieder mit Leben gefüllt – sicherlich der Höhepunkt des Attendorner Saalkarnevals“, heißt es in der Pressemitteilung.

Marsch- und Schautänze

Mit dabei sind die Garden der Kattfiller, die ihre Marsch- und Schautänze präsentieren werden und ein fester Bestandteil der Prunksitzung sind. Man kann sich auf tolle Auftritte der Mini-Biggesterne, der Garde des Kinderprinzen, der Biggesterne sowie der Regimentstöchter freuen. Die Bühne betreten natürlich auch die Prinzengarde und die Roten Funken aus Attendorn. Ein weiteres tänzerisches Highlight bieten die „Kammerkätzchen & Kammerdiener“ aus Köln, die Tanzgruppe der Alten Kölner Karnevalsgesellschaft Schnüsse Tring 1901 e. V. Wunderbare Tanzbilder mit vielen akrobatischen Elementen in Kostümen in den kölschen Farben Rot und Weiß verpackt in aktuelle stimmungsvolle Musik zeichnen ihre Tänze aus.

Weitere Themen

Zwei heimische Eigengewächse werden mit spitzer Zunge die Geschehnisse in und um Attendorn kommentieren. Christian Höffer als „En twersen Lümmel“ reibt sich bereits die Hände, dass er wieder ordentlich „rumzustänkern“ darf und dies in aller Ausführlichkeit auf der Prunksitzung in die Tat umsetzen wird – natürlich sehr zur Freude der anwesenden Jecken, sodass ganz sicher kein Auge trocken bleiben wird. Auch freut sich Anja Geuecke alias „Hettwich vom Himmelsberg“ darauf, wieder auf der Bühne in Attendorn zu stehen. Gekonnt und präzise hält sie den Attendornern den Spiegel vor, wenn sie aus dem Nähkästchen des Kleinstadt-Alltags plaudert.

Ein echter Star wird 2024 zum ersten Mal die Prunksitzung in Attendorn besuchen. Der aus vielen TV-Auftritten bekannte Stand-up-Comedian Ingo Oschmann konnte bereits zweimal Attendorner Karnevalsluft auf der Herrensitzung schnuppern – und wollte gar nicht mehr weg. Dieses Jahr also steht die Bühne sonntags bereit und alle, die seine Auftritte bisher verpasst haben, werden auf ihre Kosten kommen.

Als Stimmungsmacher wird die Lennestädter Band „Kölsch Connection“, die den Alten Markt am 11.11. nun schon mehrfach auf den Kopf gestellt hat, alles geben, um mit garantierten Stimmungsexplosionen die Halle in einen karnevalistischen Hexenkessel zu verwandeln.

Zum Schluss hat die KG Attendorn noch einen Act aus dem Kölner Karneval gewinnen können. Die jungen Musiker von „Kuhl un de Gäng“ machen seit ein paar Jahren mit ganz anderen „Kölsche Tön“ unter dem Motto „Wenn wir feiern, dann feiern wir hart“ die Bühnen im Kölner Karneval unsicher. „Kölsch Elektro Live, das macht dieses EDM Trio zu einem Unikat in der Musiklandschaft.“

Mit dem großen Finale endet das ca. fünfstündige Programm. Danach kann mit den Kattfillern und Musik der Tanzband „sam-Tanzmusik“, bis in den Morgen gefeiert werden.

Eintrittskarten für die Prunksitzung können online unter www.karneval-attendorn.de oder per Mail unter tickets@die-kattfiller.de bestellt werden. Der Preis beträgt für Nichtmitglieder 20 Euro und 15 Euro für Mitglieder der KG. Hallenöffnung ist um 18Uhr. Die Karnevalsgesellschaft Attendorn e. V. „Die Kattfiller“ lädt herzlich ein.

Hinzuweisen ist natürlich auch jetzt schon auf die Herrensitzung, mit der eine Woche vorher, am 4. Februar 2024 um 11:11 Uhr ebenso in der Stadthalle Attendorn, die heiße Phase des Karnevals in Attendorn eingeläutet wird. Die Herren der Schöpfung sollten sich diesen Termin bereits jetzt vormerken, so die KG Attendorn. Die Damen hingegen dürfen sich Freitag, 2. Februar, dick im Kalender anstreichen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die zweite Damensitzung der KG Attendorn e. V. „Die Kattfiller“ bietet ein echtes Highlight für die Attendorner „Mädels“ und alle weiblichen Gäste aus nah und fern. Beginn ist um 19:11 Uhr. Einzelheiten zu beiden Veranstaltungen werden in Kürze bekannt gegeben.

