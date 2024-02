Große Prunksitzung in Bilstein: Das ist das neue Prinzenpaar

Bilstein Die Bilsteinr Narren haben neue Tollitäten: Prinz Stony I. (Reinhard) Steinberg und Prinzessin Rebbekka I. Paul wurden proklamiert.

Normalerweise bevorzugt er als begeisterter Schalke-Fan blau-weiß, aber seit Samstagabend bevorzugt er gelb und grün, die Traditionsfarben der KG Bilstein. Prinz Stony I. (Reinhard) Steinberg ist die neue Tollität der Bilsteiner Narren. Zusammen mit seiner Prinzessin Rebbekka I. Paul wurde er in der Prunksitzung der Bilsteiner Narren am Samstag proklamiert und gefeiert.

Prinz Stony (50) ist Versandmitarbeiter von Beruf, verheiratet, und fährt in seiner Freizeit E-Bike und auf Schalke. Für das närrische Flair in der Familie sorgen Tochter Joana, die seit 14 Jahren in verschiedenen Bilsteiner Garden tanzt und 2019 Kinderprinzessin war, sowie Ehefrau Nadine, die früher in der Funkengarde in Saalhausen aktiv war und heute dem Vorstand der KGB angehört.

Seine Prinzessin Rebekka Paul (43) kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus, ist sie doch amtierende Schützenkönigin im Burgort. Mit ihr freuen sich Ehemann und Elferratsmitglied Daniel Paul und die Kinder Marie (15) und Luca (11). Ihre Tollität arbeitet als Integrationskraft in der Janusz-Korczak-Schule in Grevenbrück und nennt Familie, feiern und basteln mit Holz ihre Hobbys. Närrisch sind sie alle. Ehemann Daniel war 2011 Prinz, Tochter Marie 2018 Kinderprinzessin und sie selbst war viele Jahre in der Gruppe „Moonlights“ aktiv und gehörte zum Orgateam des Kinder- und Jugendgardetreffens in Bilstein. ebe

Das neue Prinzenpaar Prinz Stony I. (Reinhard) Steinberg und Rebekka I. Paul mit ihren Vorgängern Luca Allebrodt und Leonie Rademacher. Foto: Volker Eberts / Olpe

