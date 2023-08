Bereitschaftspolizei im Einsatz (Symbolbild). Auch in der Gemeinde Finnentrop waren Beamte der Bereitschaftspolizei Köln beteiligt.

Polizei Großeinsatz der Polizei in Finnentrop: Schusswaffen gefunden

Finnentrop-Fretter. Die Polizei hat heute Wohnungen in Finnentrop durchsucht. Es liegen Infos vor, dass es sich um Mitglieder der Hells-Angels-Bande handeln soll.

Zu einem Großeinsatz von Einsatzkräften der Kreispolizei Olpe und der Bereitschaftspolizei Köln kam es heute am frühen Morgen in der Gemeinde Finnentrop. Während Polizeipressesprecher Thorsten Scheen auf eine mit der Staatsanwaltschaft Siegen abgestimmte Pressemitteilung verwies, ergaben Recherchen unserer Redaktion, dass der Einsatz etwas mit der Rockergruppe Hells Angels zu tun haben könnte. Schwerpunkt des Einsatzes war offenbar ein Dorf bei Fretter, aber nicht nur dort. Bereits vor etwa einem Jahr, im Juli 2022, hatte es Polizeieinsätze im Zusammenhang mit den Hells Angels in Weringhausen (Finnentrop) und Ottfingen (Wenden) gegeben.

Laut Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft handelte es sich um einen „geplanten Polizeieinsatz im Bereich Finnentrop.“ Wörtlich heißt es dort weiter: „Im Zusammenhang mit zwei hier geführten Ermittlungsverfahren, die nicht miteinander im Verbindung stehen, wurden die Wohnungen von zwei Männern (63 und 52 Jahre) durch starke Kräfte der Polizei aufgesucht und strafprozessuale Maßnahmen durchgesetzt, weil durch Vorermittlungen eventuelle Widerstandshandlungen und Gefährdungen der Einsatzkräfte nicht auszuschließen waren. Zu den Maßnahmen zählten in einem Fall die Vollstreckung von Haftbefehlen sowie die Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung des Tatverdächtigen. In dessen Wohnung konnten zudem scharfe Schusswaffen und auch weitere gefährliche Gegenstände gefunden und sichergestellt werden. Hierzu wurden neue Strafverfahren eingeleitet. Beim zweiten Tatverdächtigen beschränkten sich die Maßnahmen auf die Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Die beiden Männer wurden zunächst der Polizeiwache Olpe zugeführt.“

