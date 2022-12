Feuer zerstört Dachstuhl in Wenden - Wohnung ist unbewohnbar

In Wenden hat am Dienstagabend (20.12.) ein Dachstuhlbrand für einen größeren Einsatz gesorgt.

Wenden. In einer bewohnten Dachgeschosswohnung in der Hauptstraße in Wenden ist am späten Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Ein Dachstuhlbrand an einem Wohnhaus an der Hauptstraße in Wenden hat am Dienstagabend für einen größeren Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und DRK gesorgt. Gegen 23.37 Uhr wurde der Alarm für die Feuerwehr-Einheiten Wenden und Gerlingen ausgelöst. „Bereits vom Gerätehaus in Wenden konnten wir die Rauchwolke sehen“, so Feuerwehr-Pressesprecherin Marie-Christine Linke.

Beim Eintreffen der Wehr schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Sechs Personen hatten beim Eintreffen der Feuerwehr bereits das Haus verlassen und suchten Schutz auf der Straße. Zu diesem Zeitpunkt galten drei Personen noch als vermisst. Mit einem Innenangriff sowie über die Drehleiter, die auf der Hauptstraße in Stellung gebracht wurde, konnte das Feuer bereits um kurz nach Mitternacht unter Kontrolle gebracht werden.

Die Hauptstraße war durch die Fahrzeuge der Feuerwehr blockiert. Im Einsatz waren auch Rettungsdienst, Polizei und DRK. Foto: Kai Osthoff

„Durch den starken Wasserdruck über die Drehleiter wurden Teile des Dachs nach innen gedrückt. Die Gefahr für die Kameraden im Innenangriff war zu gefährlich und wir sind erst einmal aus dem Haus raus“, erklärt die Pressesprecherin, die selbst als Atemschutzgeräteträgerin in dem Gebäude war. Unter der Einsatzleitung von Joachim Hochstein wurde zudem über die Drehleiter aus Olpe von oben gelöscht. Die zweite Drehleiter wurde in der Bergstraße aufgestellt. Während des Einsatzes war die Durchfahrt der Hauptstraße und der Bergstraße gesperrt.

Innenangriffstrupps durchsuchten dann die Dachgeschosswohnung nach den vermissten Personen. Glücklicherweise wurde dabei niemand gefunden. Zu Beginn des Einsatzes verletzte sich ein Feuerwehrmann bei einem Sturz über einen Schlauch. Er wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren.

Von der Drehleiter aus versucht die Feuerwehr den Brand zu löschen, auch die Drehleiter der Feuerwehr Olpe war im Einsatz. Foto: Kai Osthoff

Zur Ablösung des Regelrettungsdienstes des Kreises Olpe wurde das DRK Olpe mit einem Rettungswagen mitalarmiert. Das betroffene Wohnhaus ist vorübergehend unbewohnbar, die Betroffenen wurden in Absprache mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Wenden in einem Hotel untergebracht.

Zur Brandursache konnte vor Ort noch nichts gesagt werden. Nur, dass das Feuer wahrscheinlich in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen ist und sich dann über den Dachboden auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte. Die Polizei wird am Mittwoch die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Durch das Feuer entstand ein Schaden am Gebäude im sechsstelligen Eurobereich. Mindestens eine Wohnung im zweiten Obergeschoss ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Bewohner wurden durch das Ordnungsamt der Gemeinde Wenden in einer Alternativunterkunft untergebracht. Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe haben den Brandort in Augenschein genommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandentstehung liegen nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

