Foto: Metten Fleischwaren GmbH & Co. KG

Auszeichnung Großer Ehrenpreis für Metten-Fleischwaren in Finnentrop

Finnentrop Metten Fleischwaren wurde wiederholt mit dem Landesehrenpreis für Lebensmittel NRW geehrt - eine ausgezeichnete Gemeinschaftsleistung.

Metten Fleischwaren wurde von der NRW-Landesregierung wiederholt mit dem Landesehrenpreis für Lebensmittel NRW geehrt. Das teilt das Finnentroper Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Auch die Ausbildung junger Menschen steht dabei im Mittelpunkt. Die erneute Auszeichnung mit dem Landesehrenpreis für Lebensmittel NRW auch im Jahr 2023 beweist die gute Arbeit aller Beteiligten, heißt es in der Mitteilung. „Hier zählt nicht der kurzfristige Erfolg“, bewertet Tobias Metten die wiederholte Ehrung. „Es gilt, die Anstrengungen dauerhaft im Fokus zu haben und kontinuierlich auf hohem Niveau zu halten. Das ist die Herausforderung für alle Beteiligten. Ein großer Dank geht da natürlich an unsere Belegschaft.“

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Seit 2009 verleiht das Landwirtschaftsministerium des Landes die Auszeichnung als Wertschätzung der lebensmittelproduzierenden Unternehmen – und seitdem zählt Metten zu den Gewinnern. Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen lobt die Gewinner vor allem für die herausragende Produktqualität, gute Beschäftigungsbedingungen und die besonders wichtige Nachwuchsförderung. Denn neben einer hohen Produktqualität ist auch das Engagement in Fragen der gesellschaftlichen Verantwortung Grundlage der Bewertung. Ebenso wie die Auszeichnung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) in Gold.

Weitere Themen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe