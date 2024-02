Großeinsatz in Grevenbrück: Dachstuhl eines Gebäudes brennt

Grevenbrück In Grevenbrück sorgt ein Dachstuhlbrand in einem Unternehmen für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Die Ursache ist derzeit noch unklar.

Mit einem Großeinsatz begann die neue Woche am Montagmorgen für die Feuerwehr in Lennestadt. In einem metallverarbeitenden Industriebetrieb an der Dr.-Paul-Müller-Straße in Grevenbrück war im Dachgeschoss eines Nebengebäudes ein Feuer ausgebrochen. Der graue Rauch, der über dem Firmengelände aufstieg, war schon von weitem zu sehen. Gegen 11.10 Uhr hatte die Rettungsleitstelle die Feuerwehr-Einheiten Grevenbrück, Bilstein, Elspe, die Drehleiter aus Meggen und den Rettungsdienst des Kreises Olpe alarmiert. Zunächst war „Menschenleben in Gefahr“ gemeldet worden, „aber die Mitarbeiter in dem Gebäude konnten das Haus frühzeitig verlassen“, so Feuerwehr-Sprecher Christopher Hendrichs.

Die Feuerwehr versuchte, mit einem Innenangriff unter Atemschutz die Flammen von innen zu bekämpfen. Zusätzlich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um von außen gegen das Feuer vorzugehen. Zuvor mussten die Feuerwehrleute die Dachpfannen abnehmen, um an den Brandherd zu gelangen.

Großer Feuerwehreinsatz in Grevenbrück. Hier steigt Rauch aus einem Gebäude auf. Foto: Volker Eberts

Die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist unklar. Brandermittler werden später versuchen, die Ursache zu ermitteln. Gegen 12 Uhr hatte die Wehr das Feuer unter Kontrolle, ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Insgesamt waren über 60 Einsatzkräfte vor Ort.

