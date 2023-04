Großer Gebäude-Check - Wie nachhaltig sind Fachwerkhäuser?

Lennestadt. In einer Sonderaktion wurden 21 Häuser mit Fachwerk in Lennestadt einem großen Gebäude-Check unterzogen. Wie wohl das Ergebnis ausfällt?

Insgesamt 21 Häuser mit Fachwerk, einige davon unter Denkmalschutz, wurden in einer Sonderaktion der Verbraucherzentrale zusammen mit der Stadt Lennestadt einem Gebäude-Check unterzogen. Der Fokus der Aktion lag auf der energetischen Modernisierung dieser speziellen älteren Wohngebäude. „Energie sparen ist nicht überall gleich. Was bei anderen große Wirkung hat, muss für Häuser mit Fachwerk und Denkmalschutz nicht die beste Lösung sein“, erklärt Klimamanager Martin Rabe.

Beim Gebäude-Check der Verbraucherzentrale NRW nahm der Energieberater Eric Jepsen bei einem Rundgang durchs Eigenheim die Gebäudehülle und die Haustechnik genau unter die Lupe. Die Beratungsempfänger erhielten danach ein Protokoll mit Sanierungs-Tipps. Die Beratungsergebnisse von Eric Jepsen waren so individuell wie die untersuchten Häuser. Der Wunsch der Eigentümer nach einer neuen Heiztechnik war auffällig, die Wärmepumpe in Verbindung mit Photovoltaik und der Pelletkessel wurden häufiger thematisiert als eine neue, gasbetriebene Heizung. Die Hauswände und das Dach weisen im Originalzustand meist schlechte Dämmeigenschaften aus und können oft nur etwas aufwändiger gedämmt werden als andere Häuser. Aber auch hier wurden schon Häuser mit nachträglich aufgebrachten ökologischen Dämmstoffen vorgefunden, die dann zum Beispiel als Innendämmung verbaut wurden. In einem Fall konnte eine undichte Haustür kostengünstig mit einer neuen Dichtung nachgerüstet werden. Investitionen waren von fast allen Hauseigentümer geplant, so dass der anbieterneutrale Gebäude-Check der Verbrauchberatung durchweg begeistert aufgenommen wurde.

Fachwerk hat eine tolle Substanz

Fazit: Fachwerk hat eine tolle Substanz und lässt sich in der Regel immer wieder sanieren, auch wenn es teilweise etwas aufwändiger ist. Denkmalgeschützte Häuser und Fachwerk haben also auch in Zeiten von Klimaschutz und Nachhaltigkeit ihre Stärken und ihren Platz.

Die Stadt unterstützte mit dieser Aktion aktiv das Projekt „Kompetenz- und Modellregion für das Bauen mit Holz“ als Teil der REGIONALE 2025 Südwestfalen, insbesondere in den Handlungsfeldern „Bauen mit Holz in den Kommunen“ und „Privates Bauen mit Holz“, ergänzt Bürgermeister Tobias Puspas.

