Johannes Oerding im August 2020 auf der Open Air Bühne im Stadtpark Hamburg.

Festival Indian Summer 2023: Alle Infos zum Festival in Elspe

Elspe. Im September startet das „Indian Summer“-Festival in Elspe und lockt viele Musiker auf die Bühne. Alle wichtigen Infos gibt es hier im Überblick.

Endlich ist es wieder so weit: Das „Indian Summer“- Festival 2023 kommt zurück nach Elspe und mit ihm viele Künstler und Bands. Auf der Freilichtbühne in Elspe werden im September nicht Pop-Stars ihre Fans beglücken, denn das Line-Up ist vielseitig und bunt. Alle Infos und Termine finden Sie hier:

Zum dritten Mal in Folge findet das „Indian Summer“-Festival in Elspe vom 15. September 2023 bis zum 24. September 2023 auf dem Elspe Festival -Gelände statt.

in Elspe vom 15. September 2023 bis zum 24. September 2023 auf dem -Gelände statt. In diesem Jahr sind u.a. Stars wie Johannes Oerding , Clueso und Ben Zucker mit dabei.

, und mit dabei. Bis zu 3800 Zuschauer finden auf dem Festival-Gelände beim Indian-Summer Festival 2023 Platz.

Tickets sind weiterhin erhältlich und können online unter www.elspe.de und unter www.eventim.de gebucht werden.

Indian Summer 2023 in Elspe: Querbeat und Majan sind dabei

Die Veranstaltungsreihe „Indian Summer“ ist nun komplett: Querbeat und Majan stehen auch auf der Bühne. Das Konzert mit Jeremias muss allerdings abgesagt werden.

Indian Summer 2023 in Elspe: Johannes Oerding ist dabei

Die Vorfreude auf das „Indian Summer Festival“ in Elspe steigt. Denn jetzt hat sich der nächste Top-Künstler – nach Clueso und Völkerball – angemeldet: Johannes Oerding kommt am 22. September auf die Bühne. Für den Sänger von Titeln wie „An guten Tagen“ oder „Bis der Himmel uns bestellt“ ist es bereits der zweite Auftritt beim „Indian Summer Festival“ in Elspe.

Indian Summer 2023 in Elspe: Pop-Star Clueso kommt

Das „Indian-Summer“-Festival lockt im September nach Elspe. Nun hat sich ein weiterer Top-Star angekündigt: der Pop-Sänger Clueso. Nun gibt es gute Neuigkeiten für Pop-Liebhaber. Erst im vergangenen Monat gewann Clueso zum sechsten Mal den Titel als „Bester Künstler“ bei der „1Live Krone“ und stellte damit sogar einen Rekord auf - jetzt kündigt der Erfurter sich für den 17. September in Elspe an.

Indian Summer 2023 in Elspe: Die Band „Völkerball“ ist mit dabei

Der nächste Top-Act beim „Indian Summer“-Festival in Elspe 2023 steht fest: Die Rammstein-Tribute-Band „Völkerball“ hat zugesagt. Sie wird am Samstag, 23. September, auf der Bühne stehen.

Indian Summer 2023 in Elspe: Ben Zucker ist mit dabei

Schon in den vergangenen Jahren war der „Indian Summer“ in Elspe ein riesiger Erfolg mit zahlreichen hochkarätigen Künstlern. Unvergessen sind die Konzerte von Gentleman, Helge Schneider, Wincent Weiss, Rea Garvey, Johannes Oerding, Revolverheld, Max Giesinger oder die vielen Lacher bei der Comedyshow von Markus Krebs, die in der Wild-West-Kulisse aufgetreten sind und das Publikum restlos begeisterten.

Der Sänger Ben Zucker singt auf der Bühne zum Sendungsjubiläum "25 Jahre Brisant" im Mitteldeutschen Rundfunk. Bald kommt er nach Elspe zum „Indian Summer“-Festival. Foto: Alexander Prautzsch

Zum „Indian Summer“-Festival 2023 in Elspe haben sich schon diverse Top-Stars angekündigt. Einer davon ist Ben Zucker. Er tritt am 16. September 2023 in Elspe auf. .

