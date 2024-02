Großer Karneval in Fretter: Jubelkinderprinz wird Prinz

Fretter Dominik I. Stuff war Kinderprinz vor 25 Jahren in Fretter. Jetzt wurde der 34-jährige Karnevalist zum Prinzen proklamiert. Alle Infos.

Dominik I. Stuff ist der neue Prinz in Fretter. Dabei ist der 34-jährige Betriebswirt im Vertrieb bei Muhr und Söhne in Attendorn ein Wiederholungstäter, denn vor genau 25 Jahren war er der erste Kinderprinz in Fretter. Von 2007 bis 2019 schwang er sein Tanzbein in der Prinzengarde Fretter, davon zwischen 2012 bis 2019 als Kommandant.

Zu seinen Hobbys zählen der Kegelclub „KC Trümmerhaufen“ und die Leitung der IG Karneval Fretter. Aber sein Hauptaugenmerk liegt natürlich bei seiner Frau Lena (32) und den einjährigen Zwillingen Henry und Lio.

