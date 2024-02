Großer Karnevalsumzug in Eichhagen begeistert kleine Narren

Eichhagen Der Karnevalsumzug in Eichhagen begeisterte in Form eines Kinderzuges die großen und kleinen Karnevals-Fans. Reichlich Kamelle verteilt.

„Ein kunterbuntes Zirkuszelt für alle Kinder dieser Welt“ – so lautete das Motto des Karnevalsumzuges in Eichhagen an Großsonntag. Pünktlich um 11.11 Uhr setzte sich der närrische Lindwurm in Bewegung. Das ganz Besondere daran: Es ist ein Kinderzug und damit in der Region wohl einmalig.

Im vergangenen Jahr hatte die Eichhagener Karnevalsgesellschaft ihr Konzept überarbeitet. Seit fast drei Jahrzehnten schon gibt es in dem beschaulichen 500-Einwohner-Dorf am Biggesee an Karnevalssonntag einen Umzug, der weit über die Ortsgrenzen bekannt und beliebt ist. Verschiedene Gründe führten dann dazu, dass er im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte. „Wir sind mit dem Umzug aufgewachsen, haben schon als Kinder mit unseren Eltern bei den Vorbereitungen geholfen und möchten auf den Karneval hier im Dorf nicht verzichten. Letztes Jahr hat uns so das Herz geblutet“, die Sophie Gerigk, die zur jungen Generation im Vorstand gehört. „Wir haben uns einen Zug gewünscht ohne große motorisierte Wagen. Ein Zug, bei dem man die Kinder laufen lassen kann und alle zusammen entspannt feiern können.“

Und so gab es nun in Eichhagen lediglich zwei kleine Zugfahrzeuge: Den Mottowagen, begleitet von der Wohngruppe Antonia aus Dumicke des GFO Josefshauses. Und ein mit vielen Luftballons geschmückter Karren, auf dem junge Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Frenkhausen aufspielten. Überhaupt waren die teilnehmenden Gesellschaften und Vereine, von denen viele sozusagen zu den Stammgästen gehören, mit jüngeren Abordnungen als in den früheren Jahren gekommen.

Wir haben uns einen Zug gewünscht ohne große motorisierte Wagen. Sophie Gerigk - Eichhagener Karnevalsgesellschaft

Der Elferrat der Kolpingsfamilie hatte neben Prinz Juppes I. und Kinderprinzessin Pia I. mit den Tanzsternen ihre zweitjüngste Garde mitgebracht. Ebenso wie die Karnevalsgesellschaft Neu-Listernohl mit dem Jugendballett. Mit dabei waren auch der Kindergarten St. Nikolaus Lütringhausen, die Sportfreunde Biggetal und die Karnevalsgesellschaft aus Neuenhof.

Und am Straßenrand standen Menschen aller Generationen, Eltern und Großeltern und vor allem unzählige Kinder. „Kamelle, Kamelle, Kamelle“ schalte es von jeder Ecke. Und die wurden reichlich verteilt. Anschließend feierte man in der Dorfmitte weiter. Dort bot die Karnevalsgesellschaft Eichhagen kalte und warme Getränke sowie einen Imbiss an – alles gegen eine freiwillige Spende. Kurzum: Es war ein tolles Treiben und ein großartiger Umzug, dessen neues Konzept große Begeisterung fand.

