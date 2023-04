Großer Olper Kultursommer 2023 – Alle Infos und Termine

Olpe. Die beliebte Veranstaltungsreihe der Kreisstadt Olpe startet mit einem einzigartigen Konzert. Der Olper Kultursommer hat wieder viel zu bieten.

Der Olper Kultursommer steht vor der Tür und die Vorfreude ist groß. In diesem Jahr startet die beliebte Veranstaltungsreihe der Kreisstadt Olpe mit einem einzigartigen Konzert. Der Opernchor aus Kapstadt, Cape Town Opera Chorus, präsentiert am 28. April sein renommiertes Programm „Grace Notes – Gospel, Spirituals & sakrale Klänge“ in der Stadthalle Olpe. Hier schlagen nicht nur die Herzen von Chören und Gesangvereinen höher – und auch nicht nur Fans kirchlicher Musik. Denn die südafrikanischen Rhythmen und Klänge großartiger Stimmen ziehen jeden in den Bann. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich (Normalpreis: 26,00 € - 32,00 € je nach Sitzkategorie). Bei Gruppenreservierungen ab 5 Personen gibt es einen Rabatt von 10 % pro Eintrittskarte.

+++ Lesen Sie hier: Metzgerei Heuel in Gerlingen schließt nach 104 Jahren +++

Hohe Prominenz in der Stadthalle Olpe

Am 16. Mai gastiert hohe Prominenz in Olpes „guter Stube“. Im Rahmen einer Benefizveranstaltung des Vereins Kompetenz gegen Brustkrebs e.V. wird Dr. Eckart von Hirschhausen sein Kabarett „Mensch, Hirschhausen! – Das Beste aus 30 Jahren medizinischem Kabarett“ präsentieren. Vorab lädt Hirschhausen gemeinsam mit dem Verein zu einem Podiumsgespräch unter dem Thema „Wie findet man Zuversicht und Humor in Krisen und Krankheiten?“ ein. An diesem werden die Ehefrau des Bundespräsidenten Elke Büdenbender, Nicole Staudinger (Bestseller-Autorin), Dr. Jürgen Schwickerath als Leiter der Frauenklinik der GFO Kliniken Südwestfalen und Dr. Susanne Kost, 1. Vorsitzende des Vereins unter Moderation von Hirschhausen teilnehmen. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich (Normalpreis: 26,00 € - 32,00 € je nach Sitzkategorie).

Traditionell wird der Marktplatz im Herzen von Olpe an den ersten vier Donnerstagen im August wieder zur großen Showbühne großartiger Live-Musik. „Wir freuen uns sehr darauf, im Sommer ein buntes Programm verschiedener Genres anbieten zu können und somit beste Unterhaltung in einer schönen Atmosphäre zu garantieren. Natürlich bleibt der Eintritt frei.“, so Klarissa Hoffmann, Leiterin des Amtes Stadtmarketing und Kultur, das diese Veranstaltung nunmehr seit fast 20 Jahren organisiert. Den Auftakt bildet UnArt am 3. August. Die Rock- & Pop-Cover Band aus der Region garantiert ausgelassene Stimmung mit Musik, die zum Tanzen und Mitsingen animiert. 2020 besuchte Adjiri Odametey aus Ghana das erste Mal die Kreisstadt am Biggesee. Das Konzert sollte als Picknick-Konzert im Stadtpark für afrikanisches Flair im Sauerland sorgen. Kurzfristig musste wegen einer Unwetterwarnung in die Stadthalle umdisponiert werden. Nun soll bestenfalls bei sommerlichem Wetter das zweite Konzert auf dem Marktplatz am 10. August unter freiem Himmel dafür sorgen, dass sich die Gäste von dem mitreißenden, rhythmischen afrikanischen „Global Pop“ nach Westafrika entführen lassen.

+++ Lesen Sie hier: Neues Rathaus in Olpe - Ein zweites Leben für die Realschule? +++

Am 17. August könnte man meinen, dass es ruhiger wird, wenn die heimische Band Acoustica unter dem Motto „alles- nur akustisch“ auf der Bühne steht. Allerdings werden die großen Hits aus Rock’n’Roll, Hymnen der ´80er oder andere Partyklassiker dem Publikum auch „unplugged“ einen ausgelassenen Abend garantieren.Das Finale der Open-Air-Konzerte „Donnerstags auf dem Marktplatz“ bildet eine regional bekannte Band aus dem benachbarten Oberbergischen Land: Die Soul Band bietet in ihrer Formation Stefan Hilgermann an den „drums“, Uli Pohl am Bass, Peter Koch am Keyboard und Gitarrist Günter Schiffels. Gleich drei Sänger hat die Band zu bieten: Sabine Galuschka, Holger Rupprich und Ernie Wirth, der zudem die Rhythmusgitarre spielt. Vervollständigt wird die Band durch die „Erdingenn Horns“ mit Matthias Bauer am Saxophon, Erwin Dietrich an der Trompete und Hans Vogel an der Posaune. Somit wird zum letzten Konzert der beliebten Reihe am 26. August Soul und Rhythm’n’Blues vom Feinstengeboten. Ein perfektes Programm für alle „blue notes“-Fans.

Seit vier Jahren fester Bestandteil

Immer wieder ein Highlight und mittlerweile seit vier Jahren fester Bestandteil des Kulturprogramms der Kreisstadt ist das Picknick-Konzert im Stadtpark. Der weit über die Region hinaus bekannte Bernward Koch wird im Ensemble Bernward Koch & Friends dem Publikum Sonntag, 6. August um 16 Uhr einen bezaubernden Ausklang der Sommerferien bieten. Passend zur schönen Open-Air-Atmosphäre im Grünen, die an ein natürliches Amphitheater erinnert, wird Koch u.a. Titel aus seinem aktuellen Album „Tree Tales“ auf die Bühne bringen. Solodarbietungen am Piano wie auch zusätzliche Auftritte befreundeter Musiker:innen werden ein relaxtes und doch auch beeindruckendes Konzerterlebnis kreieren. Ideal, um bei einem mitgebrachten Picknick gemütlich mit Freunden und Familie zu genießen. Auch dieses Konzert ist kostenfrei.

Ein „Muss“ für alle Fans von sinfonischer Blasmusik und Kammermusik wird das Konzert des über Deutschland hinaus bekannten Horn-Quartetts German Hornsound am 21. September in der Stadthalle. Das Repertoire des renommierten Ensembles beinhaltet sämtliche Epochen der Musikgeschichte, Originalwerke sowie Arrangements. Die besondere Individualität des Ensembles zeigt sich darin, dass sämtliche Arrangements aus den Federn der Mitglieder stammen und somit auf das Ensemble zugeschnitten sind. Alle vier Hornisten haben Anstellungen in professionellen Orchestern bei der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, der Staatsoper Hannover, dem Konzerthausorchester Berlin und den Bamberger Symphonikern. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich (Normalpreis 25,00 €, Schüler & Studenten 50 % Ermäßigung). Bei Gruppenreservierungen ab 5 Personen gibt es einen Rabatt von 10 % pro Eintrittskarte.

Den Abschluss des „Olper Kultursommers“ bildet eine weitere Benefizveranstaltung in der Stadthalle: Zugunsten des Vereins „Frauen helfen Frauen e.V.“ präsentiert eine der bekanntesten Kabarettistinnen Deutschlands, Barbara Ruscher am 28. September ihr neues Programm „Mutter ist die Bestie“. Satirisch, bissig und charmant knöpft sich die aus TV-Sendungen („Nuhr im Ersten“, „Ladies Night“ etc.) bekannte Kabarett-Lady und alleinerziehende Mutter erneut die brennenden Themen unserer Zeit vor. Ein Abend über Patchwork im Wohnwagen, Nachhaltigkeit, Partnerportale, Cancel Culture, Kinder, Klimawandel, SUP, Prägung durch Eltern,… . Lassen Sie sich mitnehmen von versierter weiblicher Satire vom Feinsten. Und damit tun Sie auch noch etwas Gutes. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich (Normalpreis 18,00 €, Schüler & Studenten 12,00 €).

„Endlich können wir wieder über einen langen Zeitraum ein facettenreiches Kulturprogramm an verschiedenen Orten anbieten. Manche Veranstaltungen sind auch dieses Jahr noch Nachholtermine aus den Jahren 2020-2022, es konnten aber auch spannende neue Angebote für Olpe gewonnen werden“, freut sich Klarissa Hoffmann auf den Olper Kultursommer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe