Großer Traktor-Konvoi: Hunderte Landwirte werden erwartet 

Landwirte demonstrieren mit ihren Traktoren in der Stuttgarter Innenstadt gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung (Symbolbild). Auch in Siegen ist eine Großkundgebung geplant.

Siegen/Hünsborn Hunderte Landwirte werden bei einer Großkundgebung erwartet. Grund ist der Haushaltsentwurf der Ampel-Regierung. Abfahrt ab Hünsborn.

Am Freitag, 29. Dezember 2023, findet in Siegen vor dem Apollo-Theater um 13 Uhr eine Großkundgebung mit Rednern unterschiedlicher Wirtschaftszweige bezüglich der von der Ampel-Regierung vorgelegten Haushaltsentwürfe statt. Es werden mehrere hunderte Landwirte und Fuhrunternehmen mit ihren Fahrzeugen erwartet, heißt es in der Pressemitteilung, die der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband verschickt hat.

An der von LSV NRW e.V. (Land sichert Versorgung) organisierten Kundgebung beteiligen sich unter anderem der WLV (Landwirtschaftlicher Kreisverband Siegen-Wittgenstein im Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband), regionales Handwerk, mittelständische Unternehmen sowie diverse Fuhrunternehmen.

Ziel der Veranstaltung ist es neben dem Unmut bezüglich der Haushaltsentwürfe (Agrardieselrückvergütung, Wegfall der KFZ-Steuerbefreiung der LoF-Zugmaschinen, Erhöhung der Co2-Steuer, sowie der bereits seit 01.12.2023 geltenden Mauterhöhung), die daraus resultierenden Konsequenzen für die deutsche Wirtschaft und der Endverbraucher darzustellen.

Da die oben genannte Thematik erhebliche Auswirkungen auf jeden Haushalt und die mittelständischen Unternehmen haben wird, sind alle Interessierten eingeladen, die Kundgebung vor dem Apollo-Theater (Morleystraße 1, 57072 Siegen) aufzusuchen.

Organisatorisches von den Veranstaltern

Die Anfahrt mit Traktor oder LKW ist nur nach vorheriger Anmeldung (Anmeldung@biobetrieb-afflerbach.de) möglich. Die Fahrt wird von vier Sammelstellen aus organisiert und von der Polizei begleitet. Eine Anfahrt unabhängig des Konvois ist nicht gestattet. Die Sammelstellen werden sein in Netphen, Wilnsdorf, Wenden-Hünsborn und in Erndtebrück. Diese werden den angemeldeten Teilnehmern rechtzeitig bekanntgegeben.

Landwirtschaftliche Fahrzeuge sind nur ohne Anbaugeräte gestattet (ausgenommen Frontlader oder Fronthubwerk). LKW bitten wir ohne Anhänger oder Auflieger teilzunehmen.Von etwaigen strafbaren Aktionen, ist abzusehen. Jeder Verstoß wird strafrechtlich verfolgt. Eine Fahrt mit PKW ist innerhalb des Konvois aus planungstechnischen Gründen nicht möglich. Wir bitten daher die umliegenden öffentlichen Parkplätze zu nutzen und freuen uns über jeden Teilnehmer an der Kundgebung.

