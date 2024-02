Großer Traum: Ruben I. Bendikowski ist Kinderprinz Attendorn

Attendorn Auf den neuen Kinderprinzen der KG Attendorn wartet ein närrisches Wochenende. Das große Highlight wartet am Montag: der große Kinderumzug.

Neuer Kinderprinz in Attendorn ist Ruben I. (Bendikowski). Er ist 12 Jahre jung und geht in die 7. Klasse der St.-Ursula-Realschule in Attendorn. Den närrischen Nachwuchs in Klein Colonia zu regieren war schon lange sein Traum. Seit vielen Jahren verfolgt er schon mit Staunen die Aktivitäten der jeweiligen Kinderprinzen. Nun darf er selbst das Kinderzepter über Klein-Colonia schwingen.

Genießen können diese Zeit auch die Eltern des Kinderprinzen Sonja und Dirk Bendikowski sowie sein Bruder Noel. Mutter Sonja ist Vollblut-Karnevalistin. Als ehemalige Tänzerin der Biggesterne und Regimentstöchter weiß sie von Kindesbeinen an, was der Karneval in Attendorn für Kinder und Erwachsene bedeutet. Allein Vater Dirk ist bisher karnevalistisch völlig unerfahren, aber mit Sicherheit wird sich dies mit den nun beginnenden tollen Tagen ändern.

In seiner Freizeit fährt Ruben I. gerne mit seinen Freunden Mountainbike oder hört bzw. macht Musik. Aber seine große Leidenschaft ist und bleibt der Karneval. Viele Jahre war er im Kinderelferrat unterwegs und seit einem Jahr ist er Gardist der Garde des Kinderprinzen. Als Pagen stehen ihm zwei gute Freunde zur Seite. Zum einen ist dies Rafael Kaloth, sein Gardekollege bei der Garde des Kinderprinzen. Zum anderen ist es Teo Horenkamp, der Mitglied im Kinderelferrat ist.

Seinen großen Einmarsch wird Ruben I. am Samstag in der Stadthalle Attendorn erleben. Dort beginnt um 14 Uhr die große Sitzung des Kinderkarnevals. Viele tolle und bunte Programmpunkte, die zum Mitmachen animieren, so zum Beispiel Pia & Nino von „Meine Kinderband“, warten auf den Kinderprinzen und alle Kinder. Musik, Spaß und Tänze werden für eine grandiose Stimmung sorgen.

Ein weiterer Höhepunkt wartet auf Ruben am Rosenmontag, wenn er beim Karnevalszug der Kinder ab 15 Uhr auf dem Kinderprinzenwagen durch die Straßen der Stadt fahren und jede Menge Kamelle unter die Narren verteilen kann. Alle Kinder, und natürlich auch die Eltern, sind eingeladen, gemeinsam mit dem neuen Kinderprinzen Karneval in Attendorn zu feiern.

