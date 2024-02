Tolle Stimmung beim Rosenmontagszug 2024 der Roten Funken Saalhausen. Neben 12 Großwagen nahmen 21 Fußgruppen teil, die von rund 2000 Närrinnen und Narren an der Straße bejubelt wurden.

Karnevalsumzug Großer Umzug in Saalhausen ist dieses Jahr besonders bunt

Saalhausen Der große Rosenmontagszug der Roten Funken Saalhausen begeistert rund 2000 Besucher an der Straße – im Jahr vorm dem 75. Jubiläum.

Das bunte Konfetti rieselt in der Luft, aus den Boxen dröhnen die bekannten Karnevalshits und in den Straßen von Saalhausen fangen bunt verkleidete Menschen Kamelle. Der große Rosenmontagszug 2024 der Roten FunkenSaalhausen ist im vollen Gange und bewegt sich langsam zum Takt der Musik.

Mehr zum Karneval in Lennestadt

Immer wieder heizt Moderator und Karnevalspräsident Frederik Hamers die Zugteilnehmer und die Närrinnen und Narren an der Straße an. „Ein dreifaches Saalau.“ Und schon ruft die Menge: „Saa-lau, Saa-lau, Saalau“, und reißt dabei die Arme in die Luft.

Unter dem Motto „In Saalau gehts wieder rund, unser Orchester ist laut und bunt“, präsentieren sich neben 12 Großwagen in diesem Jahr auch 21 Fußgruppen und damit über 300 Akteure, die den tollen Umzug mit ihren Ideen bereichern. Begeistert ist auch Familie Heße aus Grevenbrück, die einen Tag vor dem großen Veilchendienstagsumzug im eigenen Ort sich mit den Kindern einen Vorgeschmack holen will. Während die Kinder Noah und Henry fleißig bunte Bonbons einsammeln, erzählen Julia und Markus: „Ein toller, bunter und kleiner Umzug.“

Begeistert vom großen Rosenmontagszug der Roten Funken in Saalhausen: Familie Heße aus Grevenbrück Henry, Julia, Markus und Noah. Foto: Nadine Niederschlag / Olpe

Seit Anfang Januar feilen die Wagenbauer ihre Ideen aus und bauen in der vereinseigenen Wagenhalle mit insgesamt über 100 Personen. Und das Ergebnis hat sich gelohnt. Neben dem Mottowagen sind es vor allem die „Trolls“, die farbenfroh, bunt und schrill daherkommen. Aber auch die Wikinger mit ihrem Großwagen, Pippi Langstrumpf und Pumuckel, sowie die freiwillige Feuerwehr, die zum 100-jährigen Jubiläum ebenfalls mit einem großen Feuerwehrwagen im Umzug vertreten ist, lassen erahnen, welche Mühe in den letzten Wochen steckt.

Rosenmontagsumzüge im Kreis Olpe Rosenmontagsumzüge im Kreis Olpe

Passend zum großen Barbie-Film entfachte dann auch in Saalhausen der Hype und so zeigte sich eine Gruppe verkleidet als Barbie, wohnend im großen Barbie-Haus mit Swimmingpool, Rutsche und sehr viel Pink. Und am Ende des großen Umzuges durften der Weihnachtsmann auf dem Großwagen und das „Trojanische Pferd“ nicht fehlen. Mit dabei im Umzug zeigte sich auch der neue Prinz der KG Roten Funken Sven I. Püttmann und die neue Prinzessin Karneval Sandra I. Spiegel.

Tolle Kostüme, geschminkte Gesichter und das Motto "Tag der Toten" - die Fußgruppe La Catrina - Dia de Muertos. Foto: Nadine Niederschlag / Olpe

Selbst die teilnehmenden Musikvereine Albaum und Saalhausen ließen es sich nicht nehmen, in bunte Kostüme zu schlüpfen. Sie präsentierten sich als bunte Plüschtiere und Schlafmützen. Die Fußgruppe „La Catrina – Dia de Muertos“ begeisterte beim „Tag der Toten“ in besonders aufwändigen Kostümen. Mit ihren langen, tollen Kleidern, bunt mit Glitzer geschminkten Gesichertern sind sie eine Wiederholungsgruppe. Unter ihnen ist auch Jennifer Baumeister: „Der Umzug hier in Saalhausen ist toll. Wir gehen hier gerne mit und sind eine bunt gemischte Gruppe.“ Und im nächsten Jahr, zum großen 75. Jubiläum der KG Rote Funken sind sie sicher wieder mit dabei.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe