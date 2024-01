Großes Attendorn Open Air 2024: Alle Infos im Überblick

Attendorn Das Attendorn Open Air findet 2024 das erste Mal statt. Auf der großen Bühne steht Michael Patrick Kelly. Hier finden Sie die Infos.

Es ist das Event 2024 in der Hansestadt Attendorn: Das Attendorn Open Air findet im Mai auf dem Parkplatz der Atta-Höhle statt. Schon jetzt steht fest: Michael Patrick Kelly wird auf der großen Bühne stehen.

Das Attendorn Open Air findet am 30. Mai statt. Michael Patrick Kelly tritt auf

findet am 30. Mai statt. Michael Patrick Kelly tritt auf Auf dem Gelände, der Parkplatz der Atta-Höhle, werden bis zu 5000 Besucher erwartet.

erwartet. Weitere Veranstaltungstage sind im Gespräch. Welche weiteren Künstler kommen könnten, steht noch nicht fest.

Die ersten 2000 Tickets sind verkauft. Tickets (ab 65,85 Euro) gibt es hier oder in der Attendorner Tourist-Information.

Bei seiner erfolgreichen Tour spielte der irisch-amerikanische Künstler Michael Patrick Kelly 55 Shows quer durch Europa und geht nun aufgrund der hoher Nachfrage 2024 in die Verlängerung. Auf dem Album „B.O.A.T.S“ („Based On A True Story“) verarbeitet Michael Patrick Kelly ermutigende Geschichten aus aller Welt in kraft- und gefühlvolle Songs, die durch wahre Begebenheiten inspiriert sind. Es wurde in mehreren europäischen Ländern mit Gold und Platin prämiert und erhielt die Auszeichnung als „Album des Jahres“. Die Singles landeten wiederholt in den Pole Positions der internationalen Airplaycharts. Nun kommt der Star am 30. Mai nach Attendorn.

Attendorn Open Air 2024: Ein Highlight für die Hansestadt

Attendorns Kulturamtschef Frank Burghaus freut sich über das kulturelle Highlight in diesem Jahr. „Hiervon profitieren nicht nur die Besucher mit einem tollen Konzerterlebnis, sondern auch die Übernachtungsbetriebe, die Gastronomie, der Handel usw. Eben ein echtes Highlight für die ganze Region“, so Frank Burghaus im Gespräch mit unserer Zeitung. Das ganze Interview mit Frank Burghaus finden Sie hier. Einen Kommentar von WP-Redakteur Flemming Krause finden Sie hier.

Biggesee Open Air Olpe im Juni 2022 mit Jeremias. Zahlreiche Menschen kamen zum Biggesee in Sondern, um Jeremias, Joris und Cro zu sehen. Foto: Verena Hallermann / WP

Attendorn Open Air 2024: Die Absage des Biggesee Open Airs 2024

Ursprünglich sollte Michael Patrick Kelly beim großen Biggesee Open Air auftreten. Doch das Mega-Event wird in diesem Jahr erneut abgesagt. Aus Sicht des Veranstalters Dietmar Harsveldt ist eine wirtschaftliche Durchführung des Biggesee Open Air in 2024 nicht möglich: „Unmittelbar nach dem erfolgreichen Start des Biggesee Open Air in 2022 haben wir mit den Arbeiten an einer Fortsetzung begonnen. Nach der Pause in 2023, die sich rückwirkend betrachtet als richtig herausgestellt hat, haben wir fest an das Comeback in 2024 geglaubt. Eine wirtschaftliche Durchführung ist unter diesen Bedingungen leider nicht möglich.“ Allerding sehen die Prognosen für 2025 gut aus: „Die Planungen für das Biggesee Open Air 2025 sind bereits in vollem Gang – dieses Mal mit bis zu 15.000 Zuschauern pro Tag. Hinzu kommt eine langfristige strategische Partnerschaft mit dem renommierten Veranstalter a.s.s. concerts aus Hamburg, mit dem das Biggesee Open Air in 2025 gemeinschaftlich veranstaltet werden soll.“ Weitere Hintergründe zur Absage des Biggesee Open Airs 2024 finden Sie hier.

