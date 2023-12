Gewinnspiel Großes Gala-Konzert in Altenhundem: Jetzt Karten gewinnen

Lennestadt Ein weihnachtliches Gala-Konzert lockt am 10. Dezember in die St. Agatha Kirche Altenhundem. Hier können Sie 5 x 2 Karten gewinnen.

Der Kirchenchor St. Bartholomäus Meggen lädt zu einem weihnachtlichen Gala-Konzert am Sonntag, 10. Dezember, ab 17 Uhr in der St. Agatha Kirche Altenhundem, ein. Das Publikum in der beheizten Kirche kann sich auf ein Konzert mit dem gastgebenden Kath. Kirchenchor St. Bartholomäus Meggen, der Sankt Barbara Kantorei aus Krakau/Polen, Solistin Anna Pehlken aus Köln, dem Kammerorchester der Dortmunder Philharmoniker und dem Blechbläserquintett „emBrassment“ aus Leipzig freuen. Unsere Zeitung verlost 5 x 2 Karten.

Tradition und Moderne

Auf dem Programm steht das festliche Werk „Magnificat“ von John Rutter. Eine Musik, die traditionelle musikalische Passagen gleichberechtigt neben Elemente aus Pop und Musical setzt. Darüber hinaus stehen u.a. auf dem Programm: „Machet die Tore weit“ von Andreas Hammerschmidt, das „Weihnachtswiegenlied“ und „The Colors of Christmas“ von John Rutter sowie die polnischen Weihnachtslieder „Wśród nocnej ciszy“ von Stanislaw Niewiadomski und „Pospieszcie pastuszki“ von Henryk Jan Botor.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Das Blechbläserquintett „emBrassment“ wird mit dem „Abendsegen“ und „Traumpantomime“ von Engelbert Humperdinck und dem „Marsch – Arabischer Tanz – Trepak“ aus Tschaikowskis Nussknacker-Suite zusätzlich eine weihnachtliche Stimmung in die Kirche zaubern. Zum Finale erklingt das „Halleluja“ für vierstimmigen Chor und Orchester von Georg Friedrich Händel. Er schrieb das Musikstück 1741 in London als Teil seines Oratoriums „Messiah“. Die musikalische Leitung in diesem deutsch– polnischen Gemeinschaftsprojekt haben: Harald Jüngst, Musikdirektor FDB, und Professor Wieslaw Delimat aus Krakau.

Karten können Sie unter www.wp.de/weihnachtsgala gewinnen. Das Gewinnspiel geht bis zum 6. Dezember. Die Gewinner werden benachrichtigt, Karten werden an der Abendkasse hinterlegt. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es für 19 € (ermäßigt 10 €, Abendkasse 23 €) bei: Buchhandlung Hamm, im WieWoWatt in Altenhundem, bei den Apotheken in Meggen und Maumke und bei allen Sängerinnen und Sängern des Kirchenchores Meggen. Eintrittskarten online: www.kirchenchor-meggen.de

Weitere Themen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe