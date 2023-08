Großes Jubiläumsfest mit Gänsereiten in Bühren – alle Infos

Bühren. Das Gänsereiten ist in Bühren längst zur Tradition geworden. Dieses Jahr feiert das Heimatfest seinen 75. Geburtstag. Das Programm im Überblick.

Das 75-jährige Jubiläumsfest des St. Georg Reiter- und Heimatvereins, welches unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Ulrich Berghof steht, startet am Freitag, 1. September, mit einem traditionellen Bauerntheater. Die Mitglieder der „Sauerländer Volksbühne“ haben sich auch in diesem Jahr wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Aufgeführt wird der Dreiakter „Residenz Schloss und Riegel“. Mit diesem Theaterstück wird das große Jubiläumswochenende eingestimmt.

Das Stück spielt in einem Gefängnis. Da das Rentner-Ehepaar Irmgard und Hermann Krause das Gefängnis für eine Seniorresidenz halten, kommt es immer wieder zu skurrilen Szenen. Die Häftlinge Kalle, Jaqueline, Marlene und Boris halten zudem auch noch einige Überraschungen bereit. Es wird sich also zeigen, ob der Justizvollzugsbeamte Herr Kunz und die Leiterin der JVA Frau Dr. Reschke den Überblick behalten werden.

Die Sauerländer Volksbühne eröffnet das Jubiläumswochenende in Bühren mit einem Theaterstück am Freitag, 1. September, um 19.30 Uhr. Foto: Privat

Die Karten sind in diesem Jahr an folgenden Verkaufsstellen zum Verkauf gestellt: im Haus Dumicketal in Dumicke, in der Krämerei am Markt in Olpe, in der Salzgrotte in Bühren und in der Metzgerei Nebeling in Drohlshagen.

Das Programm im Überblick

Jubiläumsfest in Bühren: Freitag, 1. September

Zunächst wird das Jubiläumswochenende, am Freitag, 1. September, um 19.30 Uhr, ganz traditionell mit dem Bauerntheater eingeläutet. Dies ist durch die humorvolle Weise der „Sauerländer Volksbühne“ mittlerweile fester Bestandteil der Festeinstimmung geworden.

Jubiläumsfest in Bühren: Samstag, 2. September

Am Samstag, 2. September, geht es dann musikalisch, um 14.30 Uhr , auf dem Festplatz in Bühren mit der Begrüßung des Musikvereins Sondern weiter.

, auf dem Festplatz in Bühren mit der Begrüßung des Musikvereins Sondern weiter. Um 15.30 Uhr startet dann der Festzug zur St. Georg Kapelle. Nach der Eröffnungsandacht in der Kapelle geht es ins Festzelt zum gemütlichen Kaffeetrinken.

startet dann der Festzug zur St. Georg Kapelle. Nach der Eröffnungsandacht in der Kapelle geht es ins Festzelt zum gemütlichen Kaffeetrinken. Dort werden im Anschluss, um 17.30 Uhr die Jubilare geehrt. Im Anschluss wird der befreundete Gastverein St. Franiskus-Xaverius Schützenverein Frenkhausen vor dem Festzelt empfangen.

Jubiläumsfest in Bühren: Sonntag, 3. September

Am Sonntag geht es dann um 8.45 Uhr in Dumicke weiter. Dort wird vor dem Vereinslokal Haus Dumicketal angetreten.

in Dumicke weiter. Dort wird vor dem Vereinslokal Haus Dumicketal angetreten. Das Festhochamt in der St. Elisabeth-Kapelle beginnt um 9 Uhr mit einer anschließenden Gedenkfeier und der Kranzniederlegung am Ehrenmal.

mit einer anschließenden Gedenkfeier und der Kranzniederlegung am Ehrenmal. Gegen 10.30 Uhr wird der St. Georg Reiter- und Heimatvereins die Schützenbruderschaft St. Josef aus Bleche begrüßen, um sich beim Frühschoppen auf den Höhepunkt am Nachmittag einstimmen.

wird der St. Georg Reiter- und Heimatvereins die Schützenbruderschaft St. Josef aus Bleche begrüßen, um sich beim Frühschoppen auf den Höhepunkt am Nachmittag einstimmen. Ab 11 Uhr sind alle zum Frühschoppen, bei Blasmusik des Musikvereins Sondern, im Zelt eingeladen. Im Anschluss gibt es ein Treffen der Musik- und Gastvereine bei Familie Schnüttgen.

sind alle zum Frühschoppen, bei Blasmusik des Musikvereins Sondern, im Zelt eingeladen. Im Anschluss gibt es ein Treffen der Musik- und Gastvereine bei Familie Schnüttgen. Weiter geht es mit dem Antreten des Festzugs um 14.30 Uhr . Dieser wird durch die Musikvereine aus Sondern, sowie aus Hillmicke, Rhode und Schreibershof begleitet.

. Dieser wird durch die Musikvereine aus Sondern, sowie aus Hillmicke, Rhode und Schreibershof begleitet. Nachdem alle im Festzelt eingetroffen sind, wird der Erntekranz hochgezogen. Gegen 16 Uhr findet das traditionelle Gänsereiten statt. Hierbei muss einer Gans-Attrappe im vollen Galopp vom Pferderücken der Kopf abgerissen werden. Insgesamt gibt es sechs Durchläufe. Die erfolgreichen Reiter bekommen zur Belohnung eine echte Gans, welche dann im Familien- oder Freundeskreis verzehrt wird.

findet das traditionelle Gänsereiten statt. Hierbei muss einer Gans-Attrappe im vollen Galopp vom Pferderücken der Kopf abgerissen werden. Insgesamt gibt es sechs Durchläufe. Die erfolgreichen Reiter bekommen zur Belohnung eine echte Gans, welche dann im Familien- oder Freundeskreis verzehrt wird. Damit es für die kleinen Gäste nicht langweilig wird, gibt es um 18 Uhr einen Kindertanz und Kinderbelustigung. Für die Erwachsenen spielt noch mal die Tanzmusik auf der Tanzfläche, um die späten Abendstunden ausklingen zu lassen.

Jubiläumsfest in Bühren: Die Ehrungen

25 Jahre:

Christian Burghaus – Frenkhausen

Ulrich Kaderbach – Drolshagen

Erich König – Olpe

Christian Feibel – Homberg

Mariusz Kandzia – Drolshagen

Matthias Rath - Dumicke

Markus Wintersohl – Bühren

Patrick Ickler – Drolshagen

40 Jahre:

Hermann Becker - Frenkhausen

Georg Breuer – Niederhelden

Stefan Breuer – Dumicke

Andreas Engelhardt – Attendorn

Anno Gräve - Attenbach

Franz-Josef Kreis – Hützemert

Peter Rudolf – Dumicke

Bernhard Hengstebeck – Olpe

50 Jahre:

Herbert Becker – Frenkhausen

Karl-Heinz Feldmann – Essinghausen

Heiner Fernholz - Bühren

Paul-Michael Heller - Schreibershof

Josef Hilchenbach – Berlinghausen

Klaus Theile - Drolshagen

Johannes Lütticke – Dumicke

Hermann Sondermann – Frenkhausen

Alfons Wintersohl – Frechen

Herbert Jende – Drolshagen

60 Jahre:

Helmut Rath – Wegeringhausen

Heinz Schnüttgen – Dumicke

Wer gerne eine Erinnerung an dieses großartige Jubiläumswochenende haben möchte, kann einen, für das Fest ausgelegten, Jubiläumswein mit nach Hause nehmen oder im Nachgang noch erwerben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe