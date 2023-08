Großes Kreisschützenfest im Kreis Olpe: Das kostet das Bier

Mitglieder eines Schützenvereins sitzen bei einem Schützenfest in einem Zelt zusammen (Symbolbild).

Lenhausen. Vom 22. bis 24. September richtet Lenhausen das große Kreisschützenfest aus. Wir haben die wichtigsten und interessantesten Fakten gesammelt.

Die letzte Planungen für das große Kreisschützenfest in Lenhausen laufen auf Hochtouren. Die Vorfreude auf das Ereignis ist riesig – sowohl bei den Mitgliedern der St. Anna Schützenbruderschaft Lenhausen als auch bei den Besuchern.

Das Kreisschützenfest in Lenhausen findet statt am 22., 23. und 24. September .

. Das Programm, an dem André Zepke (1. Vorsitzender) und Jörg Sieler (Geschäftsführer) maßgeblich beteiligt waren, verspricht viel Abwechslung und einige Höhepunkte .

. In diesem Jahr feiert der Kreisschützenbund Olpe sein 100-jähriges Bestehen. Damit dürfe auch das Kreisschützenfest ein ganz besonderes werden.

1. Wann wurde das erste Kreisschützenfest ausgerichtet und wo?

Das erste Kreisschützenfest des Kreisschützenbundes Olpe fand 1982 in Schönholthausen/Ostentrop statt. Drei Jahre später, 1985, wurde das Kreisschützenfest in Lenhausen ausgerichtet – allerdings nicht zum ersten Mal: Bereits 1968 wurde das Kreisschützenfest in Lenhausen gefeiert. Damals gehörte die St. Anna Schützenbruderschaft jedoch noch zum Kreisschützenbund Meschede.

2. Wie viele Besucher werden beim Kreisschützenfest in Lenhausen erwartet?

Von Freitag bis Sonntag rechnet der Verein mit rund 15.000 Besuchern. Allein am Festzug-Sonntag planen die Verantwortlichen mit 10.000 Menschen, etwa 5000 davon beteiligen sich am Festzug. Bei der Jungschützendisco am Freitagabend werden gut 1000 Feierlustige erwartet.

3. Wie viele Zelte werden für die Besucher aufgebaut?

Es wird zwei Festzelte mit jeweils 1500 Quadratmeter Fläche geben. Ursprünglich wurde mit insgesamt 4000 Quadratmeter Zeltfläche geplant, wegen der gestiegenen Festzeltpreise haben die Veranstalter die Fläche nun jedoch auf 3000 Quadratmeter reduziert. Eine Sitzplatzgarantie für jeden Festzugteilnehmer gibt es dadurch jetzt nicht mehr, sondern nur noch 2000 Sitzplätze und 2000 Stehplätze.

4. Wie groß ist der Aufwand, ein solches Fest zu organisieren? Seit wann laufen die Vorbereitungen?

Im März 2018, auf dem Kreisdelegiertentag, hat sich die Schützenbruderschaft Lenhausen für die Ausrichtung des Kreisschützenfestes für 2021 beworben. Wegen der Corona-Beschränkungen wurde das Kreisschützenfest schließlich auf 2023 verlegt. Seit Anfang dieses Jahres laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Für eine bessere Organisation und Durchführung wurden insgesamt sieben Arbeitskreise gebildet:

Festwirtschaft

Finanzen

Festzug und Vogelschießen

Gesamtlogistik

Marketing

Sicherheit

Kreisjungschützendisco

5. Wie viele Helferinnen und Helfer werden vor Ort sein?

Der Verein verlässt sich an den drei Kreisschützenfest-Tagen auf insgesamt knapp 500 Helferinnen und Helfer. Freitag und Samstag werden jeweils rund 130 Unterstützer im Einsatz sein, am Sonntag rund 230. Außerdem sind rund 110 Kinder als Schildträger beim Festzug am Sonntag dabei.

6. Wie viele Musikvereine werden an den drei Tagen spielen?

Insgesamt werden 29 Musikvereine am Kreisschützenfest mitwirken – 16 Musikvereine und 13 Spielmannszüge. Und: Alle 72 Vereine des Kreisschützenbundes Olpe haben ihr Kommen zugesichert, zusätzlich werden noch vier Gastvereine aus dem Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS) – die Bruderschaften aus Ottfingen, Wenden, Hünsborn und Altenhof – anreisen.

7. Sind die Vögel schon gebaut?

Aktuell befinden sich die Vögel noch im Bau.

8. Was kostet das Bier beim Kreisschützenfest?

Für 0,25 Liter Bier zahlen Besucher 2,50 Euro.

9. Wie läuft der Getränke- und Imbissverkauf?

Für Bier und weitere Getränke gibt es ein Wertmarkensystem. Die Wertmarken können wahlweise mit Bargeld oder mit EC-Karte bezahlt werden. An den Imbisswagen wird ausschließlich Bargeld akzeptiert.

10. Welche Verpflichtungen erwartet ein Kreisschützenkönig?

Der amtierende Kreiskönig gehört dem Beirat des Kreisschützenbundes an. Dieser zahlt dem neuen König eine Prämie von 300 Euro. Zum Festzug am Sonntag kann ein Hofstaat – höchstens 30 Paare – eingeladen werden. Für die hieraus entstehenden Kosten (zum Beispiel Verzehr, Fahrtkosten, etc.) muss der Kreiskönig selbst aufkommen bzw. die Kosten werden auf den Hofstaat umgelegt. Von dem König wird erwartet, dass er während des Kreisschützenfestes und der weiteren repräsentativen Veranstaltungen die Kreiskönigskette trägt, die pfleglich zu behandeln ist. Wichtige Repräsentationspflichten sind die Jubiläumsschützenfeste der Mitgliedsvereine, insbesondere die Teilnahme an den Festzügen. Auch bei der Kreisvorstandssitzung, der Beiratssitzung und der Kreisdelegiertenversammlung wird die Anwesenheit des Kreiskönigs erwartet.

11. Welche Besonderheiten sind in diesem Jahr zu erwarten?

Das diesjährige Kreisschützenfest ist gleichzeitig ein großes Jubiläum: Denn der Kreisschützenbund Olpe feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Zu diesem besonderen Ereignis ist unter anderem Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, als Ehrengast am Sonntag eingeladen. Sie wird, wie andere Ehrengäste auch, im Schloss Lenhausen empfangen.

12. Wo führt der Festzug am Sonntag entlang?

Der große Festzug am Sonntag startet am Lehmberg, führt durchs Dorf bis zum Schloss, kehrt dort einmal um und führt schließlich bis zur anderen Seite des Dorfes bis zum Festplatz. Die B 236 ist am Sonntag komplett gesperrt.

