Tradition Großes Schaufenster zeigt das Osterbrauchtum in Attendorn

Attendorn. Im Schaufenster der Schreinerei von Marcus Lütteke wird das Osterbrauchtum dargestellt. Das Poskekrüz steht dabei im Mittelpunkt.

Das Poskekrüz – der Stolz einer jeden Poorte – ist der Mittelpunkt im Schaufensters der Schreinerei Marcus Lütteke in der Kölner Straße 55 in Attendorn. Aber nicht nur das. Der Inhaber Marcus Lütteke, selbst begeisterter Poskebruder der Kölner Poorte, hat das gesamte Fenster zusammen mit Poskevatter Jürgen Koopmann mit Utensilien, die das Osterbrauchtum betreffen, gefüllt.

Ob zwei Mann Baumsäge, Holzstamm, Fackeln, Bürden oder der Wurstkessel, in dem die Fleischwurst heiß gemacht wird, wenn die Poskebrüder der vier Osterfeuervereine Attendorns samstags getrennt in die oft abgeholzten Waldstücke gehen, all das ist hier – wie unser Bild zeigt - zu sehen.

