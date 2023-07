Großes Stadtfest 2023 in Lennestadt: Alle Infos und Termine

Lennestadt. Die Stadt Lennestadt feiert 2023 wieder ihr großes Stadtfest. Und zwar zum 46. Mal. Hier finden Sie alle Infos zu den Terminen im Überblick.

Das Stadtfest in Lennestadt war immer eine große Bühne für regionale, überregional und sogar internationale Bands und Künstler. Das wird auch bei der 46. Auflage vom 18. bis 20. August nicht anders sein. Auf vier Bühnen in der Lennestädter City geben sich die musikalischen Akteure an drei Tagen quasi das Mikrofon in die Hand. Wir haben uns das „Lineup“ etwas genauer angeschaut.

Das Stadtfest Lennestadt 2023 findet vom 18. August bis 20. August statt. Es ist das 46. Stadtfest.

findet vom statt. Es ist das 46. Stadtfest. Die Eröffnung mit Fassbieranstich ist am Freitag, 18. August , 19 Uhr bis 19.30 Uhr (Bühne Rathausplatz).

mit Fassbieranstich ist am , 19 Uhr bis 19.30 Uhr (Bühne Rathausplatz). Es gibt insgesamt vier Bühnen : Die Bühne Rathausplatz, die Bühne Marktplatz, die Bühne Altenhundemer Eck und die Bühne Bahnhof-OT.

: Die Bühne Rathausplatz, die Bühne Marktplatz, die Bühne Altenhundemer Eck und die Bühne Bahnhof-OT. Straßen-Acts finden am Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr statt: Lennestädter Kinderfest, FFW Lennestadt Brandschutzerziehung, THW Lennestadt, Rollende Waldschule, Riesenrutsche.

finden am Samstag und Sonntag von statt: Lennestädter Kinderfest, FFW Lennestadt Brandschutzerziehung, THW Lennestadt, Rollende Waldschule, Riesenrutsche. Das Stadtfest Lennestadt ist jedes Jahr gut besucht. Bilder vom Stadtfest Lennestadt 2022 finden Sie hier.

Den Artikel vom Stadtfest 2022 in Lennstadt finden Sie hier.

Großes Stadtfest in Lennestadt: Das ist das Programm

Clemens Lüdtke, auch im Ruhestand noch als Mitorganisator des Bühnenprogramms aktiv, hat seinen persönlichen „Favoriten“ schon benannt. Am Sonntag, 20. August, quasi zum Ausklang des Festes, entert von 17.30 bis 20 Uhr die Band „Bryan Adams Tribute“ aus Dänemark die Marktplatzbühne. Authentisch und mitreißend ist diese Tribute-Show mit Frontsänger Claus Hassing ein Garant für ein musikalisches Erlebnis mit Erinnerungsgarantie.

Band "Kontrollverlust" beim Mendener Sommer 2023 Foto: Thomas Hagemann

Hymnen wie „Summer of 69”, „Everything I do”, „Run to you”, „Cuts like a knife”, „Heaven” oder „Kids wanna rock” haben sich tief in das musikalische Gedächtnis mehrerer Generationen eingegraben und sind Teil einer ganzen Reihe von unvergesslichen Hits dieses legendären Rockstars. Unfassbare Erfolge hat der kanadische Rockstar auch in Dänemark gefeiert, die Heimat von Bryan Adams Tribute. Mit Professionalität, großem Einfühlungsvermögen und Liebe zum Detail huldigt die fünfköpfige Band der Rock-Ikone.

„Es ist die beste Bryan Adams Cover-Band in Europa. Nur durch einen privaten Sponsor konnten wir sie zu uns holen“, plaudert Lüdtke ein wenig aus dem Nähkästchen. Woanders sind Ticketpreis ab 30 Euro für Konzerte der Band fällig, in Lennestadt gibt es sie zum Nulltarif, wie auch die anderen Liveperformer auf dem Stadtfest in Altenhundem.

+++ Lesen Sie hier: Schützenfest im Kreis Olpe – Alle Majestäten im Überblick +++

Und die können sich allesamt hören und sehen lassen. Bleiben wir beim Marktplatz: Dort haut am Samstag, 19. August, von 20 bis 22 Uhr die Band „Kontrollverlust“ aus Brühl in Tasten und Saiten. “ DisCover the Original” ist das Motto der fünf Musiker, sie covern die größten Hits und verpassen „alten Bekannten” mit prügelnden Drums, lauten Gitarren und viel Pop-Appeal den nötigen Kick, um zu neuen Lieblingssongs zu werden. Kein Genre zu weit, keine Grenze zu eng.

"Blech Out" spielt am Sonntag, 20. August, ab 15 Uhr auf der Rathausbühne. Blasmusik-Fans sollten sich dies nicht entgehen lassen. Foto: Privat

Um 22 Uhr übernimmt dann „Decoy“ aus Köln. „Coverbands gibt es viele – Events mit Decoy sind jedoch einzigartig! Das Gespür für die richtigen Songs im richtigen Moment, aktuelles Repertoire, perfekter Sound, perfektes Licht, sowie die unwiderstehliche Energie und Spielfreude vom ersten bis zum letzten Ton,“ versprechen die fünf Musiker und Frontfrau Meike Anlauff, die schon mit vielen bekannten Stars als Begleitband auf der Bühne standen, für den Gig in Lennestadt.

Auf der Bühne am Rathaus geht es traditionell regionaler zu. Die Ehre, den Festauftakt mit Fassbieranstich am Freitag, 18. August, um 19 Uhr zu beschallen, obliegt diesmal der Band „DaCapo Desaster“ aus Lennestadt, seit mehr als 20 Jahren im Geschäft und nach eigener Einschätzung „die älteste Nachwuchsband der Welt“, die alles spielt, „was weg muss“.

+++ Lesen Sie hier: Picknick-Konzert im Stadtpark mit bekannten Künstlern +++

Am Samstagabend ab 20 Uhr gehört die Bühne hier der Tanzband „Nachschlag“ des Musikzugs Oedingen und am Sonntag ab 13 Uhr gibt es Egerländer mit den „Stall-Musikanten“ sowie Blasmusik-Crossover vom Feinsten mit „Blech Out“ (ab 15 Uhr). Tipp der Redaktion: Das sollte man gehört haben.

Im Altenhundemer Eck müssen Gäste und Musikanten wegen der Kaderbach-Baustelle diesmal zusammenrücken, die 3 x 3 Meter große Mini-Bühne gehört am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr den Musikanten von „Soundpark“, die in verschiedenen Formationen fast jedes Genre bedienen und für beste Unterhaltung und Stimmung garantieren.

Nicht zuletzt werden die Boxen am Stadtfest-Samstag auch wieder am Bahnhof beben. Die OT Grevenbrück präsentiert ab 20 Uhr auf ihrer OT-Bühne weder junge sowie erfahrene Bands, die zu den Akteuren auf den anderen Bühnen mit Rock´n Roll etc., mal schrill und laut, mal mit Gefühl, einen erfrischenden Kontrapunkt setzen werden. Bis 0 Uhr werden die Bands „Kopfecho“, „Pontiac Bandits“, „Space Ventura“ und „Waykoba“ hier zu hören und zu sehen sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe