Stadtfest in Olpe – Großes Programm auf dem Marktplatz

Olpe. Das Stadtfest Olpe lockt am 20. und 21. Mai wieder zahlreiche Menschen in die Stadtmitte. Alle Infos zum Programm und den Sperrungen gibts hier.

Es ist wieder soweit. In diesem Jahr feiert Olpe zum 23. Mal unter den Linden. Am 20. und 21. Mai lockt das große Olper Stadtfest in die Stadtmitte. „Es ist wohl nicht abzustreiten, dass dieses Fest im Wonnemonat Mai in Olpe einen festen Platz im Kalender gefunden hat“, sagt Klarissa Hoffmann, Geschäftsführerin bei Olpe Aktiv. „Und auch auf Tradition legen wir Wert. Ich freue mich, dass die feierliche Eröffnung in diesem Jahr vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr musikalisch mitgestaltet wird. Ich freue mich auch, dass wieder Sportvereine und Tanzgruppen aus Olpe auf der Marktplatz-Bühne ihr größtenteils akrobatisches Können präsentieren!“

Eröffnung am Samstag, 20. Mai um 11.00 Uhr mit Fassanstich (Bürgermeister Peter Weber)

um 11.00 Uhr mit Fassanstich (Bürgermeister Peter Weber) Kaffee-Zelt der Oberstadt zu Gunsten des Vereins Kompetenz gegen Brustkrebs e.V.

Party Tower am Kurkölner Platz lockt das „Junge Olpe“

Die Getränkerondells werden von den Olper Vereinen ehrenamtlich bewirtet

Autoschau in der Martinstraße

Verkaufsoffener Sonntag am 21. Mai von 13 bis 18 Uhr. Lesen Sie hier: Verkaufsoffener Sonntag in Olpe – Diese Geschäfte öffnen

am von 13 bis 18 Uhr. Lesen Sie hier: Verkaufsoffener Sonntag in Olpe – Diese Geschäfte öffnen Festzeiten: Samstag 11.00 – 24.00 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr

Allgemeiner Hinweis mit Bitte um Beachtung der Umleitungen und gesperrten Parkflächen ab Freitag (bitte Hinweisschilder beachten)

Die Organisation des Festes sei auch jedes Jahr wieder etwas Besonderes: Ein Miteinander zwischen der Stadtverwaltung, der zahlreichen mitwirkenden örtlichen Vereine, der Vielzahl an mitwirkenden Unternehmen aus sämtlichen Branchen (Einzelhandel, Gastronomie usw.), und viele weitere. „Ohne diese Zusammenarbeit wäre das Stadtfest in dieser Form gar nicht möglich. Allen gilt mein herzlichster Dank. Ich freue mich auf ein Fest, mit kleinen neuen Akzenten, beliebten Traditionen und vielen Besuchern“, so Klarissa Hoffmann.

Die wichtigsten Infos zum Stadtfest in Olpe im Überblick

Rund 150 Stände

Lokale Organisationen und Vereine sowie auch Ortsverbände politischer Parteien

Lokale Händler

Ergänzung des Angebotes durch weitere Markthändler

Angebot von Textilwaren über Accessoires, von kulinarischen Köstlichkeiten bis Aktionsstände mit Spiel und Spaß für die ganze Familie, Informationsstände der Vereine / örtl. Organisationen u.v.m.

Seit 1998 ist das Stadtfest „Olpe feiert unter den Linden“ weit über die Kreisgrenze hinaus bekannt und beliebt. Ein attraktives Bühnenprogramm, das maßgeblich von unseren heimischen Vereinen und Gruppen mit sportlichen und musikalischen Höhepunkten mitgestaltet wird, eine große Auswahl an ansprechenden Verkaufsständen von Händlern aus Nah und Fern sowie das große Engagement des Olper Einzelhandels locken jährlich an dem Wochenende Zehntausende Gäste in unsere Stadt (ca. 80.000 Gäste über das Wochenende verteilt).

Die Blasmusikfreunde Olpe. Foto: Olpe Aktiv

Erstmals begleitet – wie bereits berichtet – „Radio Olpe“ vom 19. bis 21. Mai das Olper Stadtfest jeweils von 6 bis 24 Uhr. UKW auf der Frequenz 91,3 – Empfang in Olpe, Rüblinghausen, Dahl, Saßmicke und Rhode. Alle anderen können im Internet dabei sein unter radioolpe.live. Mehr dazu lesen Sie hier: „Radio Olpe“ sendet bald vom Rathausdach.

Am Sonntag öffnet der Olper Einzelhandel von 13 Uhr bis 18 Uhr seine Türen. „Die ortsansässigen Geschäfte haben es in diesen Zeiten nicht leicht und ich möchte Ihnen daher ans Herz legen, die lokalen Läden und Gastronomie-betriebe zu unterstützen“, so Bürgermeister Peter Weber. „Vor Ort einzukaufen bringt nicht nur Leben in die Stadt, sondern ist auch nachhaltig und umweltbewusst und stärkt die heimische Wirtschaftsstruktur. Wo gefeiert wird, sind stets viele fleißige Hände am Werk. Mein herzlicher Dank gilt allen Vereinen und Personen, die sich persönlich oder finanziell im Rahmen der Vorbereitung und der Durchführung des Stadtfestes engagieren. Darüber hinaus möchte ich insbesondere den Mitarbeitenden von Olpe Aktiv e.V. und den Olper Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern danken. Ohne den vielseitigen Einsatz aller Beteiligten wäre unser Fest in dieser Form nicht möglich.“

Attraktives Bühnenprogramm

Bühne Marktplatz

Samstag bis 24 Uhr

11 Uhr: Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr, Eröffnung & Fassanstich durch Bürgermeister Peter Weber.

Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr, Eröffnung & Fassanstich durch Bürgermeister Peter Weber. 14 Uhr: Tanzschule Holderberg & Pietschmann präsentiert: „Agilando“ Fitness ab 60, „Line Dance“, „Zumba Fitness“, „Hula Hopp Fitness“, Hip Hop Show“.

Tanzschule Holderberg & Pietschmann präsentiert: „Agilando“ Fitness ab 60, „Line Dance“, „Zumba Fitness“, „Hula Hopp Fitness“, Hip Hop Show“. 15 Uhr: TV Olpe präsentiert: Tanzwerk mit dem Projekt „Schneewittchen“.

TV Olpe präsentiert: Tanzwerk mit dem Projekt „Schneewittchen“. 16 Uhr: Hörgerät – Rocken auf Deutsch. Infos unter www.rocken-auf-deutsch.de

Hörgerät – Rocken auf Deutsch. Infos unter www.rocken-auf-deutsch.de Pop & Rocklegenden

19.30 Uhr: This ist Michael – Michael Jackson Tribute Show. www.mj-show.com

This ist Michael – Michael Jackson Tribute Show. www.mj-show.com 22.15 Uhr: Atomic Playboys – Showcoverband aus Hamburg. Infos unter www.atomicplayboys.de

Sonntag bis 19 Uhr

11 Uhr: Blasmusikfreunde Olpe

Blasmusikfreunde Olpe 1 3.15 Uhr: TV Olpe präsentiert: Mini Mad Steps mit dem Projekt „Pyjamaparty“, Dance Kids

TV Olpe präsentiert: Mini Mad Steps mit dem Projekt „Pyjamaparty“, Dance Kids 13.45 Uhr: ZDF Siebenstein

ZDF Siebenstein 14.15 Uhr: Tanzschule Holderberg & Pietschmann präsentiert: „Ballett für Kinder“; „Kindergarten & Kids Dance“

Tanzschule Holderberg & Pietschmann präsentiert: „Ballett für Kinder“; „Kindergarten & Kids Dance“ 14.30 Uhr: ZDF Siebenstein

ZDF Siebenstein 15 Uhr: Kolpingfamilie Olpe präsentiert – Die Sternschnuppen mit dem Projekt „Kölle“ und die Tanzsterne mit dem Projekt „Karneval um die Welt“

Kolpingfamilie Olpe präsentiert – Die Sternschnuppen mit dem Projekt „Kölle“ und die Tanzsterne mit dem Projekt „Karneval um die Welt“ 15.15 Uhr: Biggejungs – BGO Olpe „Kölsche Mundart“

Biggejungs – BGO Olpe „Kölsche Mundart“ 15.45 Uhr: ZDF Siebenstein

ZDF Siebenstein 17 Uhr: B. and M Partyband – Soul, Disco, Rock, Pop. Infos unter www.machmalmusik.de

Exklusiv für Familien: ZDF Siebenstein auf der Marktplatzbühne, große Spielmeile präsentiert von Schauinsland Reisen in der Bahnhofstraße.

Stadtfest in Olpe: Die Straßensperrungen

Sperrung ab Mittwoch, 17. Mai, 7. Uhr

Marktplatz

Parkflächen in der Oberen Marktgasse

Sperrung ab Freitag, 19. Mai, 7 Uhr

Obere Marktgasse

Kurkölner Platz

Parkplatz Krankenhaus (Martinstraße)

2 Parkflächen vor Eingang ehemals „Bücherstube Hachmann“: Frankfurter Straße sowie Kirchgasse

Sperrung ab Freitag, 19. Mai 18 Uhr

Untere Marktgasse

Kirchgasse

Frankfurter Straße: Ecke Agathastraße bis Ecke Kölner Straße

Kölner Straße

Mühlenstraße

Bahnhofstraße zwischen Martinstraße und Bruchstraße

Martinstraße zwischen Pannenklöpperstraße und Bahnhofstraße

Kurfürst-Heinrich-Straße zwischen Bahnhofstraße und Hospitalweg

Westfälische Straße zwischen Franziskanerstraße und Agathastraße

Parkfläche Westfälische Straße vor Einmündung Obere Marktgasse

Die Busse des ÖPNV fahren an diesem Tag gemäß regulärem Fahrplan bis zirka 18.15 Uhr.

Sowohl die Feuerwehr als auch der Rettungsdienst können den Festbereich jederzeit befahren. Beim Aufbau der Stände werden die notwendigen Durchfahrtsbreiten eingehalten. Eine mobile Einsatzleitstelle des Deutschen Roten Kreuzes unmittelbar am Rand des Geschehens sorgt für die kurzfristige Erreichbarkeit eines Einsatzortes im Festbereich.

