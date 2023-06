Schule Grünes Klassenzimmer in Heggen: Unterricht mitten in der Natur

Heggen. Die Heggener Grundschüler dürfen sich freuen, in der freien Natur unterrichtet zu werden. Wie das Projekt in das Finnentroper Dorf kam.

In ganz Deutschland entstehen immer mehr grüne Klassenzimmer – mal nur mit einem Halbkreis aus Holzbänken auf einer Streuobstwiese, mal mit Tafel, Pult und Regalen mitten im Wald. Ein weiteres grünes Klassenzimmer ist jetzt an der Gemeinschaftsgrundschule Heggen feierlich seiner Bestimmung übergeben worden und soll nach den Sommerferien fester Bestandteil des Schulalltags werden. Unterricht im Freien gab es schon vor 40 Jahren. Meistens dann, wenn es zu warm und im Klassenzimmer zu stickig war. Bei den Lehrern kam das oft gar nicht gut an. Mit Sitzplätzen musste improvisiert werden, es war keine Tafel vorhanden, und an schlecht gewählten Orten kam die Stimme nicht gegen die Umgebungsgeräusche an.

Schulleiterin Verena Horn (Mitte) bekam durch Clarissa Zell und Ludwig Rasche (rechts) die Plakette der LenneSchiene, die das grüne Klassenzimmer an der Grundschule Heggen ermöglicht hat. Es gratulierten Bürgermeister Achim Henkel (links) und Georg Schmitz (2. von links) von Naturpark Sauerland Rothaargebirge. Foto: Barbara Sander-Graetz

Doch die grünen Klassenzimmer von heute sind ganz anders konzipiert. So auch in Heggen. Ein Teil des Klassenzimmers, dass direkt hinter der Turnhalle liegt, ist als Halbkreis ausgerichtet. Randsteine bieten eine durchgehende Sitzmöglichkeit. In der Mitte steht ein Baum, der in einigen Jahren sicher den notwendigen Schatten spenden wird. Des Weiteren sind Hochbeete, eine Obstwiese und Beerensträucher angelegt worden. Eingerahmt ist alles durch eine Buchenhecke. Im Rahmen ihrer Begrüßung wies Schulleiterin Verena Horn darauf hin, dass die Realisierung dieses Projekts nur durch das Engagement zahlreicher Menschen im engeren und weiteren Umfeld der Schule möglich wurde.

Die Kinder sind mit Feuereifer bei der Sache. Foto: Barbara Sander-Graetz

„Besonders die Unterstützung durch Ludwig Rasche und Clarissa Zell von der Leader Region LenneSchiene hat die Umsetzung dieser Idee möglich gemacht“, so die Schulleiterin. „Wir haben bei der LenneSchiene das grüne Klassenzimmer als Kleinprojekt eingereicht, und von den 20.000 Euro Kosten wurden so 80 Prozent übernommen. Die restlichen 20 Prozent hat der Förderverein der Schule geschultert.“ Ideengeber war Brigitte Kümhof von der Gemeinde Finnentrop. „Hier gab es früher mal eine Sandgrube und eine kleine Laufbahn, die allerdings total verwildert und ungenutzt waren,“ erklärte Verena Horn weiter. Gemeinsam mit Brigitte Kümhof wurde das Konzept für ein grünes Klassenzimmer entwickelt. Neben dem Beigeordneten Ludwig Rasche, der auch die entsprechende Plakette der LenneSchiene im Gepäck hatte, gratulierte Bürgermeister Achim Henkel zu dem neuen Bereich der Schule und gab ein eindeutiges Bekenntnis zum Schulstandort Heggen ab.

Einweihung der Sommerferien

Grußworte überbrachte auch Georg Schmitz vom Naturpark Sauerland Rothaargebirge, der die Schule im vergangenen Jahr als „Naturparkschule“ zertifiziert hatte. Nach einem kurzen Bericht von Barbara Fehling über die Aktionen der AG Umwelt und Natur in der OGS folgte ein musikalisches und künstlerisches Programm der einzelnen Klassen. Mit einer kleinen Feier in der kühlen Pausenhalle mit Fingerfood und Getränken, begleitet durch den Musikzug Heggen, endete die Einweihung einen Tag vor den Sommerferien.

