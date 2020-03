Grundschule Kirchhundem gewinnt den Waldpreis 2020

Die Kirchhundemer Grundschule Am Kreuzberg hat mit großem Erfolg am Waldpreis 2020 teilgenommen. Im Finale belegte sie mit 1.458 Stimmen den 1. Platz und gewinnt damit ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro. Dieses Geld soll nun zusammen mit dem 2.500 Euro Gewinn aus dem Heimatpreis 2019 in einen Walderlebnispfad auf dem Kreuzberg in Kirchhundem investiert werden. Erste Ideen sind schon entstanden, weitere Planungen werden kurzfristig folgen, so dass vielleicht schon im Herbst 2019 erste Dinge im neuen Walderlebnispfad in Kirchhundem zu bestaunen, zu erforschen und zu entdecken sind.

Lernen in der Natur

Lernen in der Natur und von der Natur: den Schülerinnen und Schüler der Kirchhundemer Grundschule Am Kreuzberg sollen ihre Umgebung als schützenswerten Raum kennenlernen und mit der Natur achtsam umgehen. Außerdem erleben sie in verschiedenen Situationen und auch im Unterricht die Natur als Lern- und Spielraum. Dieser natürliche Lernraum wird nun um eine Attraktion reicher. Natürlich wird der Walderlebnispfad auch allen anderen Kindern, Jugendlichen und Interessierten frei zugänglich sein und darf erkundet werden. Alle Generationen sollen von diesem Walderlebnispfad profitieren. Die Kirchhundemer Grundschule bedankt sich bei allen, die sie bei der Abstimmung unheimlich unterstützt haben.