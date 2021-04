Gute Nachrichten für Wenden: Schnelles Internet soll kommen

Wenden. Gemeinde hat einen Kooperationsvertrag mit der Gesellschaft „Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH“ geschlossen. Jetzt wird die Nachfrage geklärt:

Das Corona-Virus hat die Menschen in den vergangenen Monaten ständig vor neue Herausforderungen gestellt. Home-Office und Home-Schooling waren gefordert und werden auch zukünftig zu einem wichtigen Bestandteil des Lebens gehören. Auch die Informationsbeschaffung, das Unterhaltungsprogramm, soziale Netzwerke und Onlineshopping sind nicht mehr wegzudenken. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie wichtig eine schnelle und leistungsfähige Internetverbindung heutzutage ist.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um die Internet-Leistung in der Gemeinde Wenden auch für die Zukunft aufzurüsten, hat die Gemeinde einen Kooperationsvertrag mit der Gesellschaft „Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH“ geschlossen. Deutsche Glasfaser ist ein privatwirtschaftlicher Investor und Spezialist für die Planung, den Bau und den Netzbetrieb von Glasfasernetzen in ländlichen Regionen.

Nachfragebündelung läuft

Im ersten Schritt führt die Gesellschaft Deutsche Glasfaser ab dem 24. April eine sogenannte Nachfragebündelung durch, um bei entsprechendem Interesse ein reines Glasfasernetz zu verlegen. Der Ausbau wird allerdings nur vorgenommen, wenn sich mindestens 40 Prozent der Haushalte im Anschlussgebiet während der Nachfragebündelung einen Vertrag für einen Glasfaseranschluss entscheiden. Bei Vertragsabschluss werden die Baukosten für den Hausanschluss von der Deutschen Glasfaser übernommen. Die Nachfragebündelung läuft bis zum 17. Juli 2021.

Mehr Infos im Internet Der Kreis Olpe koordiniert das Breitbandausbauprojekt der Netzbetreiber Deutsche Glasfaser für die kreisangehörigen Kommunen. Mehr Informationen zum Breitbandausbau im Kreisgebiet finden Interessierte unter www.kreis-olpe.de/breitbandversorgung.

Betroffen von dem Ausbau sind folgende Ortsteile in der Gemeinde: Altenhof, Brün, Dörnscheid, Elben, Gerlingen, Heid, Rothemühle, Hillmicke, Hünsborn, Ottfingen, Schönau, und Wenden. Neben Infos per Post eröffnet ebenfalls am 24. April das Servicebüro der Deutschen Glasfaser in der Hauptstraße 63 (vormals Trend Fashion), wo die betroffenen Bürgerinnen und Bürger direkt Kontakt aufnehmen und Infos einholen können. Das Servicebüro ist zu den folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag bis Freitag: 14 bis 19 Uhr, Samstag: 9.30 bis 15 Uhr. Eine telefonische Beratung wird unter 02861/8133 420 ebenfalls angeboten.

Anschlüsse bis ins Haus verlegt

Der Unterschied zum derzeitigen Ausbau liegt darin, dass ein komplett neues Glasfasernetz für die genannten Ortsteile errichtet wird und die Anschlüsse bis in jedes einzelne Haus hinein verlegt werden. Dies ist die derzeit modernste und zugleich zukunftssicherste Methode. Über einen solchen Anschluss können derzeit bis zu 1.000 MBit/s in die Privathaushalte gebracht werden. Für Unternehmen sind es sogar bis zu 10.000 MBit/s.

Der größte Vorteil an einem Glasfaseranschluss ist, dass es so gut wie keinen Verlust der Übertragungsgeschwindigkeit gibt, da die Übertragung der Daten mittels Licht und nicht, wie es bei Kupfer der Fall ist, mit Strom übertragen wird. Der überwiegende Teil wird aktuell über die sogenannte Vectoring-Technik versorgt, wo das Glasfaserkabel am grauen Verteilerkasten endet und die einzelnen Haushalte von dort aus per altem Kupferkabel versorgt werden.

„Die Gemeinde Wenden unterstützt diesen Ausbau in besonderem Maße, weil er die Chance bietet, das Wendener Land zu einem noch attraktiveren Wohn- und Gewerbestandort mit modernster digitaler Infrastruktur zu entwickeln“, sagt Bürgermeister Bernd Clemens. „Ob das Glasfasernetz jetzt auch hier in der Gemeinde Wenden erfolgreich umgesetzt werden kann, entscheiden nun die Bürgerinnen und Bürger. Diese Chance sollten wir nutzen – für die Zukunft der Gemeinde und für jeden selbst.“

Weitere Informationen unter www.deutsche-glasfaser.de und www.wenden.de.